PST skriver på Twitter at de har oversendt sakene med trusler mot tidligere justisminister Wara til Statsadvokaten. Det betyr at saken er ferdig etterforsket fra PST, og at de har kommet med sin anbefaling om det skal tas ut tiltale eller ikke. Det blir det opp til statsadvokaten å avgjøre.

Aftenposten er kjent med at PST ønsker at Bertheussen skal tiltaltes i det de har sendt over i sin innstilling. NRK omtalte dette først.

– I de neste ukene vil vi gjennomgå saken og ta stilling til vårt syn på påtalespørsmålet. I denne saken er det Riksadvokaten som vil ta endelig stilling til påtalespørsmålet, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Laila Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister da det ble kjent at samboeren var siktet. Hun fikk også status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig. Bertheussen erkjenner ikke straffskyld.