Ingen lysning for nordmenn i utlandet. Norges Bank spår svak krone til 2022.

Kronekursen kan fortone seg som noe fjernt for de fleste. Men den svake kronen griper direkte inn i økonomien både for privatpersoner og bedrifter:

Norske utenlandsturister, harry-handlere og utenlandsstudenter kan gremme seg.

Konkurranseutsatt næringsliv kan glede seg.

I hele fjor og frem til sommeren i år la Norges Bank i alle sine prognoser til grunn at kronen ville styrke seg mye de tre etterfølgende tre årene.

Men i forbindelse med rentebeslutningen forrige torsdag skiftet Norges Bank mening radikalt.

Årsak: Spådommene om kronekursen har ikke slått til.

– Vi tar konsekvensene av de erfaringene vi har. Vi har sett at kronekursen har svekket seg, sa sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten etter pressekonferansen om rentebeslutningen.

Norges Bank tror nå på svak og nesten uendret kronekurs til 2022.

Anne Gjertsen

Fakta: Prisen på utenlandske penger Prisvekst på utenlandske penger fra august i fjor til august i år: Svenske kroner: 1,1 prosent Britiske pund: 1,7 prosent Euro: 3,6 prosent USA dollar: 7,6 prosent Japanske yen: 12,5 prosent Valutaene i Norges import: 3,9 prosent Kilde: Norges Bank.

Svekket også i gode tider

Når økonomien går dårlig i et land, vil valutakursen som regel svekke seg. Det får fart på det konkurranseutsatte næringslivet og økonomien blir trukket tilbake mot bedre tilstander.

Dette skjedde også med norske kroner etter at oljeprisen ble mer enn halvert i andre halvdel av 2014.

Oljeinvesteringene sank med nesten tredjedel. Rundt 50.000 mistet jobben i oljeselskapene og leverandørnæringene. Norges Bank kuttet renten og finansminister Siv Jensen økte pengebruken for å holde hjulene i gang.

Kronekursen reagerte som ventet. Fra 2013 til økonomiens bunnår 2016 svekket kronen seg med nesten 20 prosent, målt ved valutaene i Norges handel. Dette er svært mye.

En velsignelse for noen

Grovt regnet styrket norske bedrifter sin kostnadsmessige konkurranseevne med like mye. Hver euro i kassen kunne veksles om til mange flere kroner.

Utledninger fikk billige kroner og kraftig kutt i kostnaden for norgesturen. En velsignelse for næringslivet.

Men kronesvekkelsen gjorde utenlandsturene dyrere, importen ble dyrere og norske studenter i utlandet fikk krympet budsjettet.

Bedre tider, men enda svakere krone

Fra bunnen i 2016 har den økonomisk veksten i Fastlands-Norge tatt seg kraftig opp og ledigheten har sunket. Norges Bank har satt opp styringsrenten fire ganger siste året for å dempe presset og treffe prismålet.

Men det overraskende er: Kronekursen, målt ved valutaene i importen, har i årets åtte første måneder vært rekordsvak og enda svakere enn i årene etter oljeprisfallet.

Fakta: Norges Bank gir seg Gjennom 2018 lagde Norges Bank fire prognoser for kronekursen til 2021. De viste en kraftig styrking av kursen på grovt regnet 4–6 prosent, målt mot valutaen i importen. Gjennom første halvdel av 2019 kom det to prognoser som spådde at kronen ville styrke seg med i underkant av 3 prosent til 2022. Så snudde på torsdagens rentemøte: Norges Bank gir opp overfor den gjenstridige, svake kronen. Banken spår bare en liten styrking til 2022. Dermed har Norges Bank satt sitt stempel på utsiktene: «Kronen forblir svak.»

Mer risiko i verden

Olsen innrømmer at den vedvarende svake kronekursen er krevende å forklare.

– Men det har helt klart sammenheng med økt risiko internasjonalt. Investorer søker etter det som kan kalles «trygge havner». Norsk krone er vel ikke attraktiv nok og har kanskje ikke bredt nok marked.

Han oppsummerer:

– I litt usikre tider kan det derfor være utsikter til at kronen svekker seg.

– Er det bra med svak krone?

– Det er både plusser og minuser. Men jeg kan si at vi, som sentralbank, ikke liker sterke utslag i kronekursen, sier Olsen.

Norge omstiller seg

Sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset DNB Markets har to forklaringer på hvorfor kronen har holdt seg svak, til tross for oppgangen i økonomien.

Berit Roald, NTB scanpix

Den første er knyttet til behovet for å omstille norske økonomi til en nær fremtid med lavere investeringer i olje og gass.

– Vi har opparbeidet oss en høyt kostnadsnivå i oljealderen. De som handler i valutamarkedene, har forventninger om at Norge trenger en svekket krone for å omstille seg til andre næringer. Derfor er de mindre interessert i norske kroner, og kursen har svekket seg, sier hun.

Haugland tror kronekursen vil komme til å legge seg på «ny normal», som er svakere enn for noen år siden.

– Svak vekst i norsk eksport, til tross for sterkt svekket krone, kan tyde på at det er dette vi trenger for å holde normal aktivitet. Kronekursen er på et nytt, vedvarende lavt nivå, sier hun.

Kroner er utrygge

Den andre forklaringen hennes ligner mye på Olsens. Den tar utgangspunkt i en turbulent og risikabel internasjonal økonomi preget av handelskriger og brexit uten avtale.

– Norske kroner er en liten valuta med liten omsetning. I urolige tider ser valutahandlerne på større valutaer som dollar, yen og sveitsiske franc som trygge havner. De selger norske kroner og dermed faller kronekursen. Kronen blir billigere fordi færre vil ha den, sier hun.