Milliardbro i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning

Det store broprosjektet har ikke kommet uten utfordringer. Den kinesiske entreprenøren som står ansvarlig for byggingen, har støtt på forsinkelser, konkurser og betongutfordringer.

Nå er det klart at også at alle de 344 boltene som holder de bærende vaierne i hengebroen må skiftes, skriver NRK.

– Ettersom broen skal stå i hundre år vil vi ha bolter vi kan stole 100 prosent på. Våre eksperter mener det er en risiko for at det over tid kan oppstå brudd i flere bolter og at dette skyldes en produksjonsfeil, uttaler Stein Johnny Johansen, i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vaierne som festes med de 344 boltene holder det 7230 tonn tunge brodekket oppe. Hver av bærekablene veier 2000 tonn, ifølge fakta fra Statens vegvesen.

E6 Hålogalandsbrua er tilsammen 1,5 kilometer langt. Selve brospennet er 1,1 kilometer langt og dermed det nest lengste i Norge og den fjerde lengste i Norden. I hele verden er det 21 hengebroer som er lengre.

Flere bolter har sprukket

Veivesenet avgjorde at alle boltene skal skiftes etter at en av dem røk og det samtidig viste seg at flere var sprukket. Boltene er utsatt for å bli svekket av hydrogen, noe som gjør at de etter hvert kan ryke. Statens vegvesen mener det er en produksjonsfeil.

– Vi mener det er en produksjonsfeil og at entreprenøren skal dekke kostnadene. Men det blir det sikkert en diskusjon om, sier prosjektsjef Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen nord.

Hålogalandsbrua like utenfor Narvik kostet nesten fire milliarder å bygge, og er Norges nest lengste hengebro med sine 1.533 meter. Brua ble åpnet i desember 2018, nesten to år etter at den opprinnelig skulle stå ferdig.

Det er det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group som står som entreprenør- Selskapet vant i 2017 konkurransen om selve byggingen av metalldekket og montering av kabler og fester, mens et kinesisk stålverk vant konkurransen om å levere metallet.

Ragnhild Heggem Fagerheim

I tillegg til det kinesiske stålet, kommer kabelhodene fra Tyrkia og en del av kabelfestene fra Sveits, mens betongarbeidet, armering og asfalt er levert av norske selskaper.

NRK har forsøkt å kontakte den kinesiske entreprenøren, uten hell.