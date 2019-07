15-åring avhørt etter knivstikking på Holmlia

Politiet er foreløpig knappe med opplysninger i saken, men sier de etterforsker for fullt.

– Det gjenstår en del avhør, både av partene i saken og vitner, sier politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede gutten ble ikke alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde i nærheten av Holmlia skole rundt klokka 19 mandag kveld, og det var flere vitner på stedet.

– Flere beskriver at de mer eller mindre plutselig oppdager at to personer slåss et stykke unna, før én person forsvinner fra stedet, sa operasjonsleder Vidar Pedersen mandag kveld.

Et par timer etter knivstikkingen fant politiet fram til 15-åringen de mener sto bak. Han oppholdt seg hjemme sammen med sin mor og ble avhørt på stedet.

– Han tilsto uoppfordret å ha vært med i slåsskampen, sier Pedersen.

Gjerningspersonen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Ettersom han er et barn, vurderte politiet grundig om han skulle pågripes eller ikke.

– Han har blitt avhørt av politiet, og så ble han sluppet. Vi fant ikke grunn til å holde videre på ham, sier politiadvokat Hærem.

Bakgrunnen for knivstikkingen er ikke kjent, men politiet opplyser at de to guttene kjente hverandre fra før.