Iført vingedrakt, som benyttes i forbindelse med fallskjerm- og basehopping, hoppet han i det populære fjellområdet mellom Langrabbpiken og Storkalkinn.

Han ble funnet av et redningshelikopter klokken seks fredag morgen.

Bekjente varslet politiet

Mannen, som er utenlandsk statsborger, ble meldt savnet av noen bekjente etter at han ikke kom tilbake til avtalt møtepunkt etter et hopp mellom de to fjelltoppene.

Politiet mottok varselet klokken 3.45 natt til fredag.

– De var bekymret for at det kunne ha skjedd en ulykke, og det ble derfor satt i gang en lete- og redningsaksjon, sier operasjonsleder Sindre Molnes i politiet i Møre og Romsdal til NTB.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til ulykken, eller når mannen skal ha hoppet, men mye tyder på at han skulle hoppe i god tid før han ble funnet.

Han skal ha vært på tur alene, men varslet bekjente om at han skulle hoppe.

Etterforskning

Politiet opplyser til NTB at det ikke er klart når en eventuell obduksjon vil gjennomføres. De har iverksatt etterforskning av ulykken.

– Han er fraktet ned fra fjellet. Vi jobber med bekreftelse av identitet og varsling av familien. Vi vil også gjennomføre avhør av dem som har informasjon om saken for å klargjøre hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

Basehopping ble gjort lovlig i Norge i 2000 etter at det ble innført strenge sikkerhetsforskrifter. Men det har vært flere dødsfall etter mislykkede hopp fra fjell i Sunndal og området rundt de siste årene, skrev Adresseavisen i fjor etter at en 33-åring fra Trøndelag døde etter et basehopp med vingedrakt fra fjellet Gammelurkollen 30. juli.

Flere dødsulykker i området

Langrabbpigen, hvor den utenlandske mannen ble funnet fredag, nevnes som et av de mest populære stedene for basehopping i Norge. 14. august 2007 døde australske Stephen «Stevo» Richard Anderton (28) etter et hopp fra derfra.

Nabofjellet Hårstadnebba er også et populært sted som har vært rammet av flere dødsulykker; 13. juni 2011 mistet den newzealandske basehopplegenden Ted Rudd livet etter et mislykket hopp, mens moldenser Tore Lillebostad (42) omkom 24. oktober 2002.

8. august 2016 døde en amerikansk basehopper etter et hopp fra Katthammeren i nabodalen Eikesdalen. Tre dager senere ble 38 år gamle Olivier Damien Gonthier funnet død like nedenfor Hårstadnebba i Litldalen etter et hopp fra fjellet i Sunndal.

Hittil i år er det kun meldt om én dødsulykke. Fredag 7. juni døde en 27 år gammel mann fra Sveits i en basehoppulykke i Stryn. Mannen foretok basehopp med vingedrakt fra fjellet Marsåhyrna ved Flo i Stryn, men havnet i Oppstrynsvatnet under landing.