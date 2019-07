– Det er dramatisk det som skjer i Sogn og Fjordane, og jeg følger situasjonen tett. Justis- og beredskapsdepartementet er i løpende kontakt med underliggende etater for å sikre at de har de nødvendige ressursene for å håndtere situasjonen, opplyser Tybring-Gjedde i en epost til NTB.

Hun sier hun vurderer å reise til de rasrammede områdene, men at hun avventer situasjonen.

– Jeg vil også veldig gjerne lytte til de som nå håndterer situasjonen lokalt, men vil avvente slik at mannskapene får gjøre arbeidet sitt uforstyrret mens situasjonen pågår, sier hun videre.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader etter de fem store rasene som gikk i Jølster tirsdag ettermiddag og kveld. En rekke veier er sperret, og flere bygg er ødelagt av de store jordmassene.

Nødetatene venter onsdag formiddag på at geologer skal inn i områdene for å vurdere hvor det er trygt å gå inn og hvorvidt det er fare for nye ras. Ingen er meldt savnet, men flere titalls personer er ikke gjort rede for som følge av manglende mobilnett. Politiet betegner situasjonen som uavklart.