Brann i siloanlegg ikke under kontroll – område sperret av

Tre personer er sendt til sykehus etter en brann i et siloanlegg på Lena i Toten. Brannen er ikke under kontroll og politiet har sperret av området.

Nødetatene i arbeid på stedet tirsdag morgen. Jon Olav Andersen/Totens Blad

NTB

14. juli 2020 06:09 Sist oppdatert nå nettopp

Alle nødetater rykket ut til stedet etter at det ble meldt om en eksplosjonsartet brann klokken 5.22 natt til tirsdag.

– Det er ikke kontroll på brannen, og det brenner oppover i silosystemet, forteller operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB.

Flere hus evakuert

Det er opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt brannstedet, og to husstander med tre personer er evakuert.

– Til sammen er fire personer skadd. Tre er sendt til sykehus og en til legevakt, sier Løvseth.

Det er ikke opplyst om skadeomfang, men en person har fått brann- og fallskader, ifølge operasjonslederen. Blant de skadede er det både brannfolk og ansatte ved siloen.

– En person er til dels alvorlig skadd, og de to andre har moderate skader, sier kommunikasjonsdirektør Frank Byenstuen i Sykehuset Innlandet til Oppland Arbeiderblad

Etterslukking av brann

– Det har pågått arbeid på stedet siden mandag ettermiddag. Det var allerede da en brann i siloanlegget. Så har det vært jobbet med å fjerne det som tidligere hadde brent. I den forbindelse har det oppstått en ny eksplosjonsartet brann, sier Løvseth.

Inne i siloen var det biprodukter fra produksjon av solsikkeolje, skriver NRK. Til Totens Blad opplyser Løvseth at det kan være fare for nye eksplosjoner.

Det er store brannmannskaper på stedet som jobber med slokningsarbeidet.

– Det er en krevende slokkeinnsats som må til. Vi har også rekvirert et politihelikopter for å få oversikt over siloen fra lufta, sier Løvseth.

