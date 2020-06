Astrup vil la kommunene heise prideflagget

I dag er loven slik at hvis en kommune ønsker å heise prideflagget foran rådhuset, må det gjennomføres et fysisk pridearrangement i bygningen.

I utgangspunktet åpner flaggloven nemlig bare for å bruke det norske flagget, det samiske, samt kommune- og fylkesflagget i kommunens bygninger. Unntak gis bare hvis det arrangeres idretts-, kultur- og lignende arrangementer med allmenn interesse.

Men ifølge VG vil kommunal – og moderniseringsministeren nå endre flaggloven. Han mener loven er utdatert og vil endre praksisen.

– Vi ønsker at kommunene selv får bestemme hva slags flagg de ønsker å heise, og at det ikke blir nødvendig å avholde et fysisk arrangement i bygget, sier statsråden til VG.

Les også: Ikke glem pride selv om gatene ikke er fulle

På høring

Forslaget blir sendt på høring i neste uke og målet er å få på plass en lovproposisjon som Stortinget kan behandle i løpet av høsten. Astrup vil ha innspill på forslaget om å la kommunene lage egne flaggregler eller om bestemmelsene om at det må være en markering av allmenn interesse.

Statsråden sier han har fått flere henvendelser fra kommuner som er opptatt av temaet.

– Det er en åpenbar interesse for dette. Det er på høy tid at vi moderniserer lovverket. Flaggloven kom på 1930-tallet. Tiden er kommet for å skru klokken frem til 2020-tallet, sier Astrup til VG.