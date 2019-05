Kvinne i 20-årene død av rabies i Førde

– Pasienten var innlagt i vår intensivavdeling, og døde fredelig med den nærmeste familien rundt seg, opplyser fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde.

Kvinnen døde tidlig mandag kveld. Ifølge NRK er hun i 20-årene.

Ble gradvis dårligere

– Pasienten ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for to måneder siden og har blitt gradvis dårligere, het det i en pressemelding fra Helse Førde lørdag.

De opplyste da at pasienten var alvorlig syk, men ønsket ikke å kommentere tilstanden utover det.

Også flere andre i reisefølget skal ha vært i kontakt med hunden. Disse følges opp av Folkehelseinstituttet.

Angriper nervesystemet

Rabies er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet, og som smitter fra dyr til mennesker. Sykdommen kalles også hundegalskap. Det er ikke rapportert at rabies smitter mellom mennesker.

Sykdommen starter med smerter og ubehag rundt bittstedet. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall. Og videre voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, økt spyttsekresjon og krampeanfall. I noen tilfeller inntrer lammelser og koma uten forutgående kramper, ifølge Folkehelseinstituttet.

Ikke påvist i Norge siden 1815

Rabies er en av sykdommene man kan vaksinere seg mot etter mulig smitte. Ifølge FHI må vaksinen gis omgående, også med minimal kontakt med spytt.

Det anbefales at man unngår kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr i områder hvor det forekommer rabies. I Norge bør kontakt med flaggermus unngås.

Forekomst av rabies er vanlig i store deler av verden, men i Norge har rabies ikke vært påvist hos mennesker på fastlandet siden 1815, ifølge Folkehelseinstituttet.

