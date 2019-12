12 personer reddet med helikopter fra fiskefartøy i havsnød utenfor Finnmark

Personene om bord i fiskefartøyet gikk i to redningsflåter etter at fartøyet fikk kraftig slagside. Et Sea King-helikopter reddet dem deretter opp fra vannet, opplyser Hovedreningssentralen Nord-Norge i 12.30-tiden.

– Vi fikk melding kl. 11 om at et fiskefartøy nord for Hammerfest med 13 personer om bord var i havsnød. Det er to flåter i vannet, og arbeidet med å heise dem opp i et Sea King-helikopter har begynt, sier pressemedarbeider Geir Mortensen ved HRS Nord-Norge til NTB.

HRS Nord-Norge opplyste etter at personene ble reddet at det korrekte antallet var 12 og ikke 13 personer.

Det var to helikoptre med i aksjonen. Mortensen sier at det er mye vind i området og to meter høye bølger.

– Båten flyter fortsatt, men har sterk slagside, sier han ved 12-tiden lørdag ettermiddag.