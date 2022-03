Slik kan du hjelpe: Fra denne hallen sendes klær og utstyr til ukrainske soldater

Ukrainas ambassade i Norge får hundrevis av telefoner daglig. Slik går du frem om du vil hjelpe ukrainerne.

Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk, inne på lageret i fjellhallen hvor nødhjelpssendingene til Ukraina lagres.

18. mars 2022 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

Over 50 lass med nødhjelp er sendt fra Oslo til Ukraina siden invasjonen startet. Mange vil hjelpe. Ambassaden får opptil 1000 daglige telefoner fra hjelpsomme nordmenn.

Nå lagres det hundrevis av esker i en fjellhall ved Sjursøya i Oslo. Her er det både mat, praktisk utstyr og klær. Hallen ble satt av til formålet etter direkte bestilling av byrådsleder Raymond Johansen fra Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk.

– Vi har størst behov for medisinsk utstyr og mat med lang holdbarhet, sier Jatsjuk til Aftenposten.

Nødhjelpen kommer fra både organisasjoner og frivillige privatpersoner.

Men det er mange forskjellige måter å hjelpe på. Her er en oversikt:

1. Jeg vil sende nødhjelp til Ukraina

Ambassaden får mange spørsmål om hvordan folk kan hjelpe. Det enkleste er å sende en e-post til embassy@ukremb.no

Da får du et skjema som du må fylle ut. Her skriver du kort om hva du vil sende og om du har behov for hjelp til transport.

Har du noen få esker, kan det leveres til ambassaden. Større forsendelser må leveres til lageret på Sjursøya. Du kan enten kjøre selv eller be om hjelp til transport.

Noen ønsker å kjøre varene til Ukraina selv. Da kan du kontakte ambassaden for råd og hjelp. I tillegg får du et signert dokument av ambassadøren hvor han bekrefter at du reiser til Ukraina med nødhjelp.

På et lager i en fjellhall ved Sjursøya i Oslo lagres nødhjelp som sendes til Ukraina.

2. Jeg vil hjelpe flyktningene økonomisk

Det er mulig å støtte etablerte hjelpeorganisasjoner økonomisk.

Frivillighet Norge har samlet noen av deres medlemsorganisasjoner som hjelper i og rundt Ukraina. I tillegg har Leger uten grenser og Unicef nødhjelpsoperasjoner på gang.

3. Jeg vil hente flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har frarådet privat transport av flyktninger.

UDI skriver at de får flere henvendelser om dette jevnlig. De peker på at selv om hensikten er god, så kan transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise, regnes som menneskesmugling. Det er straffbart.

UDI ber de som kjører ukrainske flyktninger til Norge, om å melde fra til Politiets utlendingsenhet før bussen ankommer Norge.

4. Jeg har en bolig jeg ønsker å tilby asylsøkere

UDI skriver at de setter stor pris på tilbud om bygg som kan egne seg for bruk til innkvartering. Men så langt det er mulig, vil de bruke de rammeavtalene de har med mottak og akuttinnkvarteringer som allerede er etablert. Når det er behov for det, vil de lyse ut nye avtaler.

Ifølge IMDI kan man ta kontakt med kommunen/Nav der boligen ligger, og be de vurdere om boligen kan brukes til bosetting av flyktninger.

5. Jeg ønsker å bidra som tolk og med språkferdigheter

UDI bruker kun kvalifiserte tolker som står registrert i Nasjonalt tolkeregister for å registrere flyktninger fra Ukraina.

Du finner informasjon om hvordan du kan bli kvalifisert tolk i offentlig sektor på IMDIs nettsider.

Hvis du ønsker å bidra med språkkunnskapen din, selv om du ikke kvalifiserer som tolk, så kan du høre om lokale organisasjoner eller kommunen din trenger språkhjelp til hverdagslige gjøremål. Man kan også bidra som norsktrener. Du finner tips på hvordan du kan bidra på IMDI sine nettsider.

6. Jeg vil gi flyktningene gaver og klær

UDI og hotellene som tar imot flyktninger i samarbeid med kommunene, kan dessverre ikke ta imot gaver til flyktninger.

UDI ber de som vil hjelpe, med å kontakte etablerte, frivillige organisasjoner og se hva slags hjelp de organiserer, og om de har behov for hjelp fra privatpersoner.

UDI skriver på sine sider at de som søker om asyl i Norge, får utdelt det mest nødvendige de har behov for ved Nasjonalt ankomstsenter: En klespakke med klær og sko til alle årstider, sengetøy og hygienepakker til store og små (bleier og liknende).

7. Jeg vil hjelpe barn som kommer alene fra Ukraina

Mange tar kontakt med Bufetat i disse dager med et ønske om å være fosterhjem for ukrainske barn som har flyktet fra krig.

Bufetat skriver på sine nettsider at de setter stor pris på alle som vil hjelpe.

– Dersom det kommer enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina, vil de først bli ivaretatt av våre kolleger i Bufetat, som er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet.

Det er mye som skal utredes og kartlegges før vi vet hva som er riktig botilbud for barna som eventuelt kommer til Norge, skriver Bufetat.

Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav. Her du man lese mer om hva som kreves.

8. Jeg vil engasjere meg

På nettsiden frivillig.no er det stor interesse for oppdrag som dreier seg om Ukraina og flyktninger. Der kan man engasjere seg som frivillig og bruke tid på ulike aktiviteter og integreringstiltak som organisasjoner legger ut.

I tillegg oppfordrer Frivillighet Norge til at man inviterer flyktninger som kommer, til ditt lokalmiljø om å delta i de fritidsaktivitetene som allerede er der.

– De som allerede er i koret, korpset eller i idrettslaget, kan ta kontakt med kommunen eller flyktningmottaket og si at her er det mulig å delta på en øvelse eller trening, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.