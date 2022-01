Gammel videosvindel er tilbake. Slik prøver de å svindle deg via mobilen.

Mobiltelefonene våre blir stadig viktigere for svindlere. Her er noen svindeltrender vi bør passe oss for.

Mange fikk lignende meldinger på Messenger for noen år siden. Nå brukes meldinger om videoer på tekstmeldinger. Hensikten er at du skal følge lenken og installere en app – som inneholder et virus som får kontroll over innholdet på telefonen din.

8 minutter siden

– Alle har med seg mobilen overalt. Det gjør det også lettere å være svindler, påpeker Øivind Kristiansen. Han er sikkerhetsekspert hos Telia. Kristiansen følger med på svindeltrendene og prøver å stanse svindelforsøkene.

Bankinformasjon. Brukernavn og passord. Personlige dokumenter lagret i skytjenester. Stadig mer personlig informasjon er innom mobilene våre. Derfor vil svindlere nå oss via mobilen.

En annen variant er en beskjed om at du må klikke på en lenke for å høre en talemelding. Her vil du også få beskjed om at du må laste ned en app for å høre meldingen. Ikke gjør det.

Ny variant av hyperaktivt virus

Det aggressive flubot-viruset sørget for at svært mange nordmenn ble utsatt for svindelforsøk på SMS i perioden før jul.

Viruset rammer Android-telefoner. I meldingene er det lenker til nedlasting av en app, som inneholder viruset.

De som installerer appen, blir bedt om å gi appen rettigheter som i praksis gir svindleren kontroll over telefonen. Iphone-brukere sendes til en side der de blir bedt om å logge inn og oppgi informasjon – dette kalles phishing.

Infiserte telefoner spyr ut SMS-er.

Stoppet 180.000 sms-er hver dag

– Vi har sperret utsending av SMS-er som inneholder lenker for over 1300 abonnenter, forteller Øivind Kristiansen, sikkerhetsekspert i Telia.

Enkelte dager denne uken, stoppet de 180.000 SMS-er fra disse telefonene. Det er grunn til å tro at bakmennene henter ut informasjon fra telefonene som er blitt infisert med viruset.

I fjor var det særlig tekstmeldinger med beskjed om at en pakke var på vei. I år er det en ny, gammel vri: Meldinger om at det skal være spredt en video av deg og at du må gå inn og se den. Mange husker at disse gikk som en farsott på Messenger for noen år siden.

– Svindlerne spiller på nysgjerrighet. I meldingene står det at du må laste ned Flashplayer for å se videoen. Det er et program som mange kjenner igjen, men det brukes ikke lenger, forklarer Øivind Kristiansen.

Klikker du på lenken, kommer du til en side hvor du skal laste en app som heter Flashplayer. Men det er egentlig viruset.

Øivind Kristiansen er sikkerhetsekspert i teleselskapet Telia.

Fakta Dette er flubot-viruset Flubot-programmet er en såkalt bank-trojaner, men har også andre egenskaper. Det er et virusprogram som har potensial til å overvåke mye av det som skjer på enheten det er installert på. Passord som skrives inn kan loggføres. Detaljer om finansielle overføringer fanges opp. Innholdet på en telefon kan sendes til de som står bak. Europol melder om en sterk og økende interesse for stjålne personlige data på det mørke nettet. Flubot sender ut ekstremt mange SMS-er fra infiserte telefoner. Både Telia og Telenor sperret millioner av SMS-er fra infiserte telefoner pr. dag i den mest aktive perioden før jul. Vis mer

«Bitcoin-svindel»

Såkalt investeringssvindel kjenner mange fra falske nettavissider.

Det er tilsynelatende artikler fra kjente norske mediehus som forteller at svært kjente nordmenn har vært på et talkshow og fortalt om hvor mye de har tjent på en investering, gjerne et produkt tilknyttet bitcoin eller annen kryptovaluta.

Svindlerne prøver å appellere til folk som har lest om stor inntjening på kryptovaluta, men ikke aner hvordan de skal kjøpe det selv.

Kristiansen forteller at tilsvarende svindler også skjer via oppringing og SMS.

– Vi tror blant annet at det er et miljø i Norge som misbruker våre kontantkort til dette. Man trenger et personnummer for å registrere et kontantkort i Norge, men det kan komme fra ID-tyveri. Vi mistenker også at folk som går på svindlene misbrukes. De har da gjerne oppgitt personnummeret sitt, og så brukes det til å kjøpe et kontantkort, forteller Kristiansen.

I disse tilfellene kontaktes altså nordmenn på telefonen, gjerne på norsk eller engelsk.

Meldinger som sprer det såkalte Flubot-viruset – som her – og oppringninger kan komme fra norske nummer. Det betyr ikke at du ikke må tenke deg om før du klikker på lenker og laster ned ting.

Utgir seg for å ringe fra norsk nummer

Et annet fenomen er såkalt «spoofing». Det er når svindlerne oppgir feil telefonnummer når de ringer. Det ser selvsagt mest troverdig ut når nummeret er norsk.

– Tidligere brukte svindlerne gjerne ett nummer lenge. Nå bytter de numre ofte. Da er det vanskeligere å fange opp at det skjer noe ulovlig, sier Kristiansen.

Målrettet bruk av faktiske numre er også en nyere trend:

– Nå ser vi at svindlere faktisk finner nummeret til for eksempel en norsk bank og bruker det. Noe rart vi så mye av her om dagen var at det tilsynelatende ble ringt fra norske telefonnumre – men de hadde ni sifre i stedet for åtte, forteller Øivind Kristiansen.

Både ved investeringssvindel og spoofing bruker svindlerne såkalt sosial manipulasjon for å lure ofrene til å betale for tjenester som ikke finnes.

Fakta Råd for å unngå svindel: Ikke klikk på lenker i meldinger fra ukjent nummer.

Ikke laste ned apper fra andre steder enn Google Play eller App Store

Seriøse aktører ber deg aldri logge inn på BankID på telefon. Ikke oppgi koden, selv om den du snakker med hevder å være politiet.

Firma skal ikke be deg om personlig informasjon over telefon.

Oppringt og bedt om informasjon? Finn korrekt nummer til firmaet det skal være fra, og ring det.

Fått en lenke fra et firma som ber deg gjøre noe? Finn den offisielle siden til firmaet og logg inn der.

Ikke ring tilbake hvis du får telefon fra ukjent utenlandsk nummer.

Plagsomme nummer som ringer ofte kan sperres. Kontakt teleselskapet ditt. Vis mer