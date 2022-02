Politiet er bekymret over økning i antall seksuallovbrudd

Antall anmeldte seksuallovbrudd økte med 16,5 prosent fra 2020 til 2021. Politiet er bekymret for at mange av lovbruddene involverer barn og unge.

Politioverbetjent Helge Haugland, leder for etterretningsavsnittet ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos, overvåker brukere av overgrepsmateriale.

15. feb. 2022 07:59 Sist oppdatert nå nettopp

Nye tall fra politiet viser en økning i antall anmeldelser fra 6874 til 8006.

Politiet ser også en økning i anmeldelser knyttet til spredning og besittelse av overgrepsmateriale.

I en pressemelding tirsdag skriver politiet at disse lovbruddene skjer på nett. Det er også en økning i andre typer seksuallovbrudd mot barn, der også en vesentlig andel er begått via internett. Politiet kan heller ikke utelukke mørketall.

– Den veksten vi ser innenfor dette området bekymrer politiet. Barn og unge bruker sosiale medier i økende grad til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. De siste årene er det registrert en økning i antall aktører som betaler mindreårige for seksualiserte bilder, kommenterer seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

Mye skjer på Snapchat

Omfanget av overgrepsmateriale på internett har økt hvert år de siste årene. Det samme har mengden egenprodusert seksualisert materiale. Nakenbilder av ungdom deles i hovedsak på Snapchat. I tillegg benyttes ofte digitale plattformer som Omegle, Tinder og Badoo til å komme i kontakt med ofrene.

Politiets åpne trusselvurdering, som lanseres i mars, konkluderer med at trendene vi har sett de siste årene vil fortsette.

– I noen tilfeller utvikler relasjonen seg til fysiske møter, der den mindreårige blir presset eller forledet til fysiske seksuelle handlinger, sier leder for seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos, Lise Matheson.

Lise Matheson, leder for seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos.

Antall voldtektssaker øker

Voldtekt av barn under 14 har økt med 13,8 prosent det siste året – fra 785 saker i 2020 til 893 saker i 2021.

Andre voldtekter har økt med 10,5 prosent – fra 1527 saker i 2020 til 1688 saker i 2021.

All seksuell omgang med barn under 14 år klassifiseres som voldtekt i straffeloven. Det inkluderer for eksempel tilfeller der barn blir overtalt til å utføre seksuelle handlinger på seg selv over internett.

– Dette er et kriminalitetsområde som også er preget av mørketall, og vi kan derfor ikke utelukke at det reelle tallet er høyere, sier Løkenflaen.

Snakk med barna

Politiet skriver at det er viktig at barn og voksne er åpne og snakker sammen om god og trygg internettbruk.

– Jeg vil oppfordre foreldre til å trygge barna sine på at de kan snakke med dem dersom de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett. Som forelder må du vite hvor barna dine er på nett og hvem de snakker med. Det er viktig at barna er klar over hva som kan skje hvis man deler en video eller bilder med andre, kommenterer Matheson.

Ingen fasit

Politiet kan foreløpig ikke konkludere med årsaker til økningen i antall anmeldte voldtektssaker. Statistikken viser at det tar tid før fornærmede anmelder seksuallovbrudd. Omkring 30 prosent av anmeldelser av voldtekt mot barn under 14 år har en anmeldelsestid på 5 år eller mer.

– Det betyr at tallene vi ser for 2021 bare delvis beskriver nåsituasjonen. Vi må gjøre nærmere analyser for å avdekke årsakssammenhengen. En fasit for hvordan pandemiperioden har påvirket kriminalitetsstatistikken på dette området, vil vi trolig ikke få før om noen år, kommenterer Løkenflaen.