Hurra, det blir regn. Dessverre monner det ikke.

Etter rekordtørt vær kommer det nå et par dager med regn. Men det er på langt nær nok til å løse alle problemene på Østlandet. Kan forklaringen være klimaendringer?

Paraplyen bør være klar i Oslo de neste to dagene.

9. mai 2022 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag er det et godt gammeldags lavtrykk som treffer Oslo og resten av Østlandet. Det blir 5 til 15 mm med nedbør i løpet av 24 timer. Onsdag kan det også komme noe nedbør, men da som mer lokale byger.

Dermed kan de oransje brannfarevarslene også forsvinne.

Men akk, det varer bare i et par dager, ifølge Meteorologisk institutt. Vi har nemlig lagt bak oss en lang periode med uvanlig lite nedbør. Det har vært så tørt så lenge at det ganske snart vil være økende skogbrannfare.

– Det har vært veldig lite regn i april og mai, særlig østafjells, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Slik så det 3. mai ut ved Utvika camping ved Tyrifjorden. Vannstanden er uvanlig lav.

Hun sier det været som vi nå får, med lavtrykk og regnbyger, er det hun anser som normalt vær. Den foregående tørken, har ikke vært det.

– Det været som har vært i april og mai, er ikke normalt, sier hun. – Det har vært noen få runder med regn, men det er uvanlig tørre måneder vi har hatt. Det har gjort at det er oransje farevarsel på Østlandet. Mandag måtte brannvesenet rykke ut ved tre branntilløp i Husebyskogen vest i Oslo.

Det var også brannfare på Vestlandet, men det ble tatt bort etter at de fikk nedbør der.

Østlandet hadde trengt mye mer regn

Det må komme mye mer regn på Østlandet dersom de uheldige effektene av tørken skal avta.

– For å ta bort tørken man har hatt nå, så trengs det ganske mye regn over lengre tid for å dempe det varig, sier Wiberg.

Og mye regn er det ingen tegn til at vi får. Etter et par dager med regn, ser det ut til å bli mye sol og fint vær. På 17. mai kan det bli perfekt bunadsvær, med sol og 21 grader.

Det er mange måter hyggelig. Men det innebærer også:

Skogbrannfare.

Tørkeproblemer for både planter og dyr.

Problemer for bøndene.

Vannmangel i Oslo.

Slunkne vannmagasiner med dertil hørende dyr strøm.

Småbåthavnen i Røykenvik er så si helt tørrlagt fordi det er så lite vann i Randsfjorden.

Værsystemene har hengt seg opp

Men hva er det som har ført til en så lang periode med tørt vær? Wiberg forklarer det med at det nåværende værsystemet gir tørt vær. Og dette værsystemet har vært vedvarende over lang tid.

– Men hvorfor har det skjedd?

– Vi ser en tendens til at værsystemene henger seg opp, svarer hun.

Vi har hatt en lang periode med nordavind, deretter en lang periode med vestavind. Begge deler gjør at Østlandet havner i le for nedbøren.

2. mai måtte brannvesenet slukke en skogbrann ved Halden.

Men hva er det som fører til at værsystemene henger seg opp? En mulig forklaring kan være klimaendringer.

Når kloden varmes opp, kan man få mindre forskjell på temperaturen ved Nordpolen og ved ekvator. Det kan igjen føre til at jetstrømmene langt oppe i atmosfæren blir «slakkere». Det kan bli «buktninger» på jetstrømmene som værsystemene kan henge seg opp i, forklarer Wiberg.

Tilsvarende kan større temperaturforskjell mellom ekvator og nordpolen føre til at jetstrømmene blir strammere og dermed går mer rett frem i øst-vestlig retning. Det er noe som kan bidra til at lavtrykkene kommer strømmende inn over landet med dertil hørende regn.

Det meteorologene kaller normalvær.