Stig Millehaugen ble i 2011 dømt for drapet på gjenglederen Mohammed «Jeddi» Javed. Drapet skal ha vært bestilt av Ahmed Shahbaz Dad fra B-gjengen, som ble dømt til 20 års fengsel for å ha bestilt drapet.

Millehaugen drepte Javed i 2009, da han bodde i et såkalt frigangshjem på Sandaker i Oslo. Han sonet da en annen drapsdom.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger fra fengsel før. Fra Berg kretsfengsel i juli 1992. Fra Sarpsborg fengsel i desember 1992. Og i oktober 2000, da han uteble fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel. Han ble pågrepet i juni 2001.

Millehaugens første drap skjedde i desember 1992, da han klarte å smugle inn en pistol i Sarpsborg fengsel. I forbindelse med dette kom en fengselsbetjent til og ble skutt i brystet. Millehaugen truet så en annen betjent til å kjøre ham til Oslo. Noen dager senere meldte han seg til politiet.

I 1992 sto Millehaugen bak et mye omtalt ran av et postkontor på Nesbru. Han hadde nylig ranet et postkontor på Svartskog. Dette skjedde mens han var på rømmen fra Berg kretsfengsel, hvor han sonet en seks år lang fengselsstraff for flere grove ran.

Millehaugen har sittet mesteparten av sitt voksne liv i fengsel. Første gangen han ble pågrepet var i 1986. Da hadde den 17 år gamle gutten fra Tveite stjålet en dyr boblejakke.