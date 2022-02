Kundene gikk til sak mot de latviske hyttebaronene. Nå er ett selskap konkurs. Det andre er oppløst.

Bente Hyttebakk var misfornøyd med det nye huset sitt. Hun ble truet med søksmål. Philip Thys vant i retten mot produsenten - men har minimale sjanser til å få penger fra konkursboet.

Bente Hyttebakk og mannen Eirik Angermo foran laftehuset de har fått bygget utenfor Mosjøen.

Den siste tiden har Aftenposten skrevet om de skjulte metodene et latviskeid hyttenettverk har brukt for å dumpe lønnninger og føre kunder og myndigheter bak lyset. Politiet har siktet flere i ledelsen for underbetaling og falsk forklaring. Før jul ble selskapet Lat Hyttebygg slått konkurs. De skyldte Arbeidstilsynet 800.000 kroner i bøter.

Nå har bostyrer Andreas S. Christensen fått midler fra Justisdepartementet til å undersøke om det foreligger straffbare forhold rundt konkursen, og om det eventuelt skal ilegges konkurskarantene.

– Det er spesielt anklager om lønnstyveri og grove brudd på reglene for HMS vi vil undersøke, sier han.

Ledelsen har avvist dette.

I fjor tapte hyttenettverket to rettssaker mot misfornøyde kunder. De frykter nå at det vil bli vanskelig å få igjen prisavslag og erstatning retten har tilkjent dem.

– Det er et mareritt rett og slett, sier Bente Hyttebakk (64).