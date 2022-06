Nye nødpass-regler: Nå kan du søke dersom du bestilte reise før 1. juni

Politiet gjør ytterligere justeringer på kravene for å få utstedt nødpass. Fra onsdag kan de som har bestilt reise til og med 1. juni søke.

NTB

14 minutter siden

– Det kan også barn under 18 år, som har bestilt reise etter 1. juni, skriver politiet på sine nettsider.

– Ved å utvide kriteriene ønsker vi spesielt å hjelpe barnefamilier. Vi ser at det er mange barn som har utløpte pass, eller aldri har hatt pass. Nå håper vi at flere familier får tatt ferieturen til utlandet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

– Men jeg må understreke at det ikke er sikkert at alle får og jeg ønsker å forberede alle på at det kommer til å bli køer, sier avdelingsdirektøren.