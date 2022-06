I Sarpsborg forsøker ukrainske Yanina Rodyk å starte et nytt liv med to barn. Den eldste datteren er sterkt handikappet. På et sykehus i Kyiv ligger ektemannen. Norge Krigen i Ukraina – Jeg håper mannen min kan komme til Norge for behandling

I Sarpsborg forsøker ukrainske Yanina Rodyk å starte et nytt liv med to barn. Den eldste datteren er sterkt handikappet. På et sykehus i Kyiv ligger ektemannen.

Sofiia Mahaldadze er 14 år men sitter i en barnevogn med høy rygg. Hun ser og hører dårlig, kan ikke snakke. Hun har en medfødt funksjonshemning. I mars flyktet hun fra krigen i Ukraina sammen med moren Yanina Rodyk og lillesøster Nika på åtte.

– Jeg kunne ikke kommet til et bedre land enn Norge, sier Yanina Rodyk (41).

Men i Sarpsborg omgitt av fredelige hager og åkre går tankene ofte til en ukrainsk offiser som ligger skadet på sykehus i Kyiv: Ektemannen og barnas far Symon Mahaldadze.

– Symon ba oss reise i trygghet fra Kharkiv. Det var vanskelig å flykte, ikke minst med et funksjonshemmet barn på tog, buss og fly. Men jeg prøvde å holde humøret oppe. Late som at vi var på ferie. Jeg sa til barna at vi skulle kose oss på fint hotell og spise god frokost. Vi så ikke på nyhetene.

– For meg var det først søndag at krigen ble virkelig. Da jeg som vanlig ringte mannen min på videochat, så jeg til min forskrekkelse at han lå i en sykehusseng.