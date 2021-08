– Fritt behandlingsvalg har reddet livet mitt

HURDAL (Aftenposten): Han har vært på privat institusjon i fire måneder. Han er blitt rusfri. Og han har gått opp 20 kilo. 29-åringen gir ordningen med fritt behandlingsvalg mye av æren for at han er i live.

For ti år siden fikk Marius Erlandsen (29) de første symptomene på panikklidelser og angst.

29-åringen benyttet ordningen med såkalt fritt behandlingsvalg for å komme dit.