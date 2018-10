Det er gått mer enn fire døgn etter at 24 år gammel mann ble funnet drept av en kamerat, én av tre som han delte leilighet med på Majorstuen i Oslo. For første gang gir drapsetterforskernes sjef, politiinspektør Grete Lien Metlid, uttrykk for optimisme.

– Jeg mener vi stadig kommer nærmere en løsning. Vi har en bredt anlagt etterforskning som dreier seg om flere ting enn det som mediene skriver om, sier Metlid.

Skal ha tjent større beløp på bitcoin-salg

Aftenposten er kjent med at 24-åringen skal ha fortalt flere personer i sin omgangskrets at han hadde investert i og tjent penger på salg av bitcoin, en såkalt kryptovaluta. Etter det Aftenposten kjenner til skal det ha vært et større beløp.

Metlid bekrefter at politiet tidlig fikk opplysninger om at 24-åringen skal ha solgt bitcoin.

– Vi er kjent med disse opplysningene, sier Metlid, som er leder for Oslo politidistrikts felles enhet for etterretning og etterforskning.

I midten av januar 2012 var én bitcoin verdt rundt 40 kroner. I midten av desember 2017, var én bitcoin verdt nærmere 160.000 kroner, mens én bitcoin i dag er verdt drøye 50.000 kroner, ifølge NTB.

Metlid ønsker ikke å gå ut med noen detaljer rundt bitcoin-sporet, men understreker i stedet at etterforskerne ser på mange andre ting.

– Vi ser på bitcoin, på generell økonomi og vinningskriminalitet, sier Metlid.

Vinningskriminalitet dreier seg om en av de andre teoriene, at gjerningspersonen(e) kan ha tatt seg inn i leiligheten for å begå tyveri.

Hans O. Torgersen

Hentet inn «mye videomateriale»

Etterforskerne har en vanskelig jobb og mangler blant annet videoovervåking fra området nærmest åstedet i Arbos gate. Ingen av forretningene i Arbos gate eller i Kirkeveien har kameraer som gjør opptak ut mot gaten.

– Politiet har vært her, men kameraet vårt står ikke på opptak, det er bare for at vi skal se når det kommer kunder inn i butikken, får Aftenposten opplyst i en av forretningene.

Politiet har imidlertid funnet mange kameraer andre steder. Blant annet på Nordeas kontorer i Essendrops gate og Colosseum Park i samme gate er det mange overvåkingskameraer som dekker store områder.

– Vi har allerede mye videomateriale som er hentet inn og er godt i gang med å bearbeide det, sier Metlid.

Dører og vinduer fingransket

Politiets kriminalteknikere har brukt mye tid på å fingranske dører og vinduer i letingen etter spor som kan bli viktige bevis: Fingeravtrykk, blodspor og annet biologisk materiale som kan gi etterforskerne en DNA-profil.

Hans O. Torgersen

Dører og vinduer er spesielt viktige hvis gjerningspersonen brøt seg inn i leiligheten. Leiligheten ligger i første etasje og er gjennomgående. Det er mulig å ta seg inn gjennom vinduer fra bakgården og gjennom vinduer og en terrassedør fra hagen.

Terrassedøren ble onsdag rett og slett montert ned og kjørt av gårde for å undersøkes innendørs.

Hagen er vanligvis stengt. Det er gjerde med piggtråd i ene enden, et plankegjerde i andre enden og en mur på siden mot skolegården til Majorstuen skole.

Kriminalteknikerne brukte tirsdag mye tid på muren, som er enkel å komme seg over fra skolegården. De brukte et vannbasert stoff som reagerer med blod og jobbet med dette utover kvelden.