Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte i natt en undersøkelse gjort av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) om hvordan forventet levealder og viktige dødsårsaker vil endre seg verden over innen 2040.

Den forventede levealderen er antatt å stige i alle landene, men noen vil likevel gjøre det bedre enn andre. USA er blant annet forventet å havne lengst nede blant nasjonene når det gjelder utviklingen.

Øker levealder, men faller på rangeringen

I 2016 var den gjennomsnittlige levealderen i Norge på 82,1 år. Det utgjorde en 12. plass blant 195 land.

Innen 2040 vil Norge ha en antatt økning i levealder på 1,4 år - altså vil den forventede levealderen vil bli 83,6 år.

Fakta: Topp 20 høyest levealder i 2016: 1. Japan 83,7 2. Sveits (83,3 år) 3. Singapore (83,3 år) 4. Spania (82,9 år) 5. Australia (82,5 år) 6. Andorra (82,5 år) 7.Italia (82,3 år) 8.Frankrike (82,3 år) 9. Island (82,3 år) 10. Luxemburg (82,2 år) 11. Sverige (82,1 år) 12. Norge (82,1 år) 13. Israel (82,1 år) 14. Finland (81,8 år) 15. Nederland (81,6 år) 16. Østerrike (81,6 år) 17. Canada (81,6 år) 18. New Zealand (81,5 år) 19. Malta (81,2 år) 20. Irland (81,1 år)

Men fordi andre land forventes å ha en større økning, vil Norge falle ned til en 20. plass på rangeringen.

Fakta: Topp 20 høyest levealder i 2040: 1. Spania (85,8 år) 2. Japan (85,7 år) 3. Singapore (85,4 år) 4. Sveits (85,2 år) 5. Portugal (84,5 år) 6. Italia (84,5 år) 7.Israel (84,4 år) 8. Frankrike (84,3 år) 9. Luxemburg (84,1 år) 10. Australia (84,1 år) 11. Sverige (84,0 år) 12. Island (84,0 år) 13. Finland (84,0 år) 14. Slovenia (83,9 år) 15. Malta (83,9 år) 16. Østerike (83,9 år) 17. New Zealand (83,8 år) 18. Andorra (83,7 år) 19. Hellas (83,7 år) 20. Norge (83,6 år)

Undersøkelsen viser en betydelig økning over hele verden i dødsfall som skyldes ikke-smittsomme sykdommer, som for eksempel diabetes, lungekreft og kronisk nyresykdom.

Hovedårsakene til tidlig død vil være høyt blodtrykk, høy kroppsmasseindeks (KMI), høyt blodsukker, tobakksbruk, alkoholbruk og luftforurensing.

Helsefaktorer kan avgjøre

Den tar også for seg ulike helsescenarioer, basert på hvor god jobb landene har gjort i adresseringen av blant annet fedme og tobakk- og alkoholbruk, eller ikke.

I det beste scenarioet vil Norges forventede levealder øke til 84,8 år, en økning på 2,7 år. Det verste scenarioet viser en nedgang i levealderen på 0,7 år, altså 81,4 år.

Det er fire land som ligger i toppen av forventet levealder innen 2040, ifølge undersøkelsen. Spania, Japan, Singapore og Sveits vil alle ligge på 85 år eller mer.

På verdensbasis vil hele 59 land overskride en levealder på 80 år. Det overgår USA med sine forventede 79,8 år.

De valigste dødsårsakene

Fakta: De ti viktigste dødsårsakene i 2016: 1. Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) 2. Lungekreft 3. Alzheimers sykdom 4. Slag 5. Kronisk lungesykdom 6. Tykktarmskreft og endetarmskreft 7. Selvskading 8. Rusmisbruk 9. Nedre luftveisinfeksjoner 10. Brystkreft

Fakta: De ti viktigste dødsårsakene i 2040 vil bli: 1. Iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) 2. Alzheimers sykdom 3. Lungekreft 4. Tykktarmskreft og endetarmskreft 5. Slag 6. Kronisk lungesykdom 7. Nedre luftveisinfeksjoner 8. Prostatakreft 9. Rusmisbruk 10. Selvskading

Flere av de vanligste dødsårsakene i Norge fra 2016 er å finne i den tilsvarende listen for 2040. Men det er likevel noen forskjeller i hvilke sykdommer som vil ta flest liv i Norge.

Alzheimers stiger opp til en andre plass på listen over viktigste dødsårsaker for 2040, mens lungekreft faller ned en plass. Tykktarm- og endetarmskreft vil stige betydelig de neste drøye 20 årene, og selvskading skal ifølge undersøkelsen falle ned tre plasser. Rusmisbruk forventes også å gå ned.

Brystkreft er blant de ti viktigste dødsårsakene i Norge i dag, men det vil forsvinne helt fra listen innen 2040. Prostatakreft vil derimot dukke opp på 8. plass.