Fengselsansatte ut mot reformen

– Før jobbet vi med rehabilitering. Nå handler det om å springe fra det ene til det andre og drive med brannslukking, sier fengselsbetjent Ann Elise Skjerping ved Bergen fengsel til Klassekampen.

Fra 2015 til 2019 innebærer effektiviseringskuttene for kriminalomsorgen drøyt 280 millioner kroner, ifølge forbundsleder Knut Are Svenkerud i KY. Han mener driftskuttene går utover tryggheten til de ansatte og soningstilbudet til de innsatte.

– Reformen er i ferd med å ta livet av oss, sier leder Haakon Mjelde i NFF-klubben i Bergen fengsel.

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, skal syv fengselsavdelinger i Sør-Norge avvikles. Bakgrunnen for det foreslåtte budsjettkuttet er blant annet at flere dømte soner med fotlenke, og at det ikke lenger skal være behov for soningsplasser med lavt sikkerhetsnivå.

– Hvis man skal påpeke at en blir pålagt å spare, må man også påpeke at man samlet sett får mye mer. Så får det heller være en ærlig sak at pengene i sektoren blir brukt annerledes enn det en ønsker, sier andre nestleder i justiskomiteen Peter Christian Frølich (H) til avisen.