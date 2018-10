– Vi har lett med lys og lykte etter tiltak som kan bidra til at flere slipper inn i arbeidslivet, sier Arild Grande, leder av Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg til Dagsavisen.

Utvalget har konkludert og går inn for at det skal etableres nasjonale tilskuddsordninger «for forsøk med kortere arbeidstid/sekstimersdag».

Vil prioritere belastende yrker

Særlig belastende yrker skal prioriteres, og partiet mener det bør gis midler til følgeforskning «slik at man kan måle hvilke effekter forsøkene har».

– I en del belastende yrker, for eksempel innenfor pleie og omsorg, er det vanskelig å stå et helt arbeidsliv fordi folk blir utslitt. Vi ønsker derfor å se på om kortere arbeidstid kan få flere til å stå lenger i jobb, sier Grande.

Høyre reagerer kraftig

Rødt, MDG og SV har gått inn for sekstimersdagen. Men Høyre reagerte kraftig da Grande i sommer sa at Arbeiderpartiet ønsket å se på sekstimersdagen.

– Nok en gang ser det nye Arbeiderpartiet til ytre venstres kampsaker for å finne løsninger. Sekstimersdag løser lite når vi vet at flere trenger å jobbe mer og stå lengre i arbeid for å opprettholde velferdsstatens bærekraft i fremtiden. Arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet må nå våkne, for dette føyer seg inn i rekken av Ap-forslag det siste halve året som undergraver norske arbeidsplasser i privat næringsliv, sa Heidi Nordby Lunde (H) til Avisenes Nyhetsbyrå.