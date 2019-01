«Jeg føler at mennesker rundt meg bare vil se den «perfekte» versjonen av meg. Den som aldri har det vondt og som er trygg i alle sine roller», skrev Julie til Aftenposten i fjor vår.

Den da 15 år gamle jenta følte hun ikke klarte å tekkes alle og leve opp til egne og andres forventninger.

«Å fremstå som perfekt hele tiden, sliter meg ut. Jeg klarer så vidt selv å holde kontroll på hvem jeg skal være til ulike tider.»

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ungdomsskoleeleven fra Bogen i Evenes avsluttet innlegget i Aftenposten med: «Det store spørsmålet vil stå ubesvart: Hva vil egentlig skje om jeg er meg selv fullt ut».

I årets nyttårstale tok statsministeren opp psykiske problemer hos unge. Om forventninger, stress og press.

«Vi burde være mer opptatt av hva som oppleves riktig for oss selv. At vi strekker oss etter våre egne mål, ikke andres.», sa Erna Solberg.

Statsministeren mente Julies innlegg beskrev situasjonen godt.

«Vi kan alle bli for opptatt av hva andre vil si, tro og mene om oss.», sa Solberg.

Videre kom hun med en tydelig oppfordring til ungdommen:

«Vær stolt når du er deg selv. Sett pris på vennene dine når de er seg selv. Ha gjerne ambisjoner og jobb hardt, men vær realistisk og finn tid til venner og familie.»

– Pappa mest stolt

– Et bra budskap, kommenterer Julie. Hun synes det var morsomt å bli nevnt i statsministerens nyttårstale.

– Pappa er nok mer stolt enn meg. Familien synes det er stort at jeg ble nevnt. Det var egentlig en skoleoppgave, der vi skulle sende innlegget til Aftenposten, forteller 16-åringen.

Hun forholder seg overraskende avslappet til oppmerksomheten fra «hele Norge». Hva har skjedd med 15-åringen som ble slitt i stykker av forventningspress og prestasjonsjag?

– Jeg er blitt 16 og har begynt på videregående. En mye større skole. Flere folk og en mulighet til å være den jeg er, sier hun.

– Når du begynner på en ny skole nytter det ikke å prøve å være en du ikke er, bare for at noen skal like deg. De får ta meg som den jeg er. Det er bedre å være sammen med dem som liker meg for den jeg er, sier Julie Irene Svendgård, som altså ikke tar av selv om hennes budskap er blitt videreformidlet av selveste statsministeren til hele Norge.

– Jeg er blitt flinkere til å ta livet litt som det kommer. Bryr meg ikke om hva andre tenker om meg.

– Men i kveld har du vel grunn til å være fornøyd med deg selv?

– Jeg synes at det var stort. Det viser jo hvor stort internett er, at jeg, en jente på 16 kan nå helt til statsministeren. Jeg er stolt over meg selv.

Kongens vær deg selv

Kong Harald oppfordret i sin nyttårstale nordmenn bygge fellesskapet på vennlighet, respekt og åpenhet. Først da er vi oss selv fullt ut, mener han. «Slik bevarer vi også vårt hjerte – som selve livet går ut fra – og som gjør oss til den vi er.», sa kongen nyttårsaften.

– Lag flere barn

Erna Solbergs nyttårstale kretset i stor grad rundt barn og ungdom og hvordan statsministeren ønsker at det norske samfunnet skal være det som er best på å gi de unge trygghet og muligheter.

Statsministeren ba nordmenn lage flere barn. Det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres, ifølge Solberg, – Hver av oss må få litt over to barn i gjennomsnitt hvis vi skal opprettholde folketallet. I dag fødes det bare 1,6 barn pr. nordmann, sa hun.

– Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna. Og arbeidsføre sørger for de eldre. De neste tiårene får vi problemer med denne modellen, sa Solberg, som mener samfunnet må legges til rette for at kvinner kan få barn i studietiden og tidlig i karrieren.

– Sosialt bærekraftig

– Familien er det viktigste og næreste fellesskapet vi har, sa hun, og fulgte opp med å si at «når vi setter barn til verden, så er det viktig hva slags samfunn vi overlater til dem».

Svaret er et samfunn som er i like god forfatning som da vær generasjon overtok det.

– Vi kaller det et bærekraftig velferdssamfunn. Økonomisk bærekraftig ved at flere kommer i arbeid og flere arbeider lenger før de går av med pensjon. Sosialt bærekraftig ved at vi bevarer tillit og små forskjeller mellom folk. At vi inkluderer flere og unngår at grupper blir stående på utsiden. Og miljømessig bærekraftig ved at vi tar vare på klima og miljø, sa statsministeren.