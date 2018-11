(Bergens Tidende:) Kranlekteren «Rambiz» avslutter onsdag morgen sikringsarbeidet av fregatten KNM Helge Ingstad på grunn av væromslag, opplyser Forsvaret.

«Rambiz» vil returnere til Hanøytangen.

«Endringen i været medfører økt risiko for personell, ytterligere materiellskader og belastning på ankerfestene til Rambiz som er lagt ut», skriver Forsvaret på en nettside om havaristen som oppdateres dag for dag.

Før «Rambiz» måtte avbryte arbeidet ble det strukket kjettinger rundt baugen og akterut på KNM Helge Ingstad inn mot land. Arbeidet med innfesting og stramming av kjettingene fra land vil fortsette utover dagen.

Det opplyses at inspeksjoner og vedlikehold av eksisterende sikringer overvåkes kontinuerlig.

De to siste døgnene har fregatten ligget stabilt.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Festepunkter for kranene på land

Tømming av drivstoff er foreløpig stanset, og vil bli vurdert gjenopptatt etter at sikringsarbeidet er ferdig.

– Arbeidet med å sikre fartøyet ytterligere foregår fra kranlekteren «Rambiz» og dykkerfartøyet MS «Risøy». På landsiden borres det flere festepunkter. Dykkere har strukket forhalere til sikringskjettingene. Vaierne skal trekke kjettingene under fartøyet, før selve kjettingen blir trukket, opplyste Forsvaret tirsdag.

En annen del av redningsoperasjonen består i å legge ut ankre for å sikre kranfartøyet under løfteoperasjonen. Forsvaret skriver at det er tungt materiell som skal forflyttes, og at tilkomsten på landsiden er utfordrende.

– Dette gjør at alle tiltak som iverksettes er tidkrevende. Sikkerheten settes først, dette gjør at man i denne fasen har brukt god tid på å gjennomføre risikovurderinger for å sikre at alle involverte parter har en god forståelse av oppdraget som skal utføres.

Kan gli ut på dypere vann

Forsvaret peker på at det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen.

– Blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensning. Det forventede væromslaget kan skape forsinkelser i tidsplanen for heving og ytterligere fare for at skipet kan bevege seg ut på dypere vann, heter det i pressemeldingen.

Søndag klokken 17 ble det innført stopp i dykkeoperasjoner på KNM Helge Ingstad som en følge av at det forliste skipet beveget seg.

Det er montert måleutstyr på fregatten for å kunne følge med på skipets bevegelser. Målinger av bevegelser blir analysert fortløpende.

150 kubikkmeter tatt ut

I løpet av helgen har Forsvarets innleide selskap, Subseapartner, tømt tre av drivstofftankene om bord på KNM Helge Ingstad. Til sammen er det tatt ut cirka 150 kubikkmeter marin diesel. Kystverkets OV Utvær har i helgen tatt opp cirka 13 kubikkmeter oljeblanding. Arbeidet med tømming av diesel fra skipet ble iverksatt lørdag ved 14-tiden.

Drivstofftankene skal anslagsvis inneholde 460.000 liter diesel.

Det har vært fare for at sikringene som har holdt skipet stabilt skal ryke, og at havaristen forsvinner i dypet. Radartårnet er stort sett det eneste som nå er synlig av havaristen.

To kranbåter

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen i Øygarden natt til torsdag 8. november.

Ingen personer ble alvorlig skadet, men KNM Helge Ingstad ligger nå nesten helt under vann. Det var ingen alvorlige skader på Sola TS, som fikk tillatelse til å seile videre etter at mannskapet var avhørt.

De store kranbåtene Gulliver og Rambiz fra det nederlandske rederiet Scaldis som skal gjøre selve løftejobben. Kontrakten med å heve og slepe skipet til Haakonsvern er satt ut til Trondheim-selskapet Boa Management.

Forsvaret har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om hva som skjedde da det gikk galt. Politiet har bekreftet at det var syv personer på broen da det smalt: Seks nordmenn og en amerikansk sjøoffiser som var under opplæring.