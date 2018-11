Marianne Borgen førstekandidat for Oslo SV

– Med henne som ordfører, har Oslo blitt en mer rettferdig og grønnere by for alle. Det er bare å glede seg til hun skal ta dette et skritt videre, sier nominasjonskomiteens leder Silje Schei Tveitdal i en pressemelding.

Borgen topper nominasjonslisten foran fylkesleder og SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Marianne Borgen (67) er tidligere gruppeleder for SVs bystyregruppe, og hun har vært ordfører i Oslo siden 2015. Borgen har sittet sju perioder i bystyret og møter i dag i kultur- og oppvekstkomiteen.

Innstillingen skal endelig vedtas av nominasjonsmøtet i Oslo SV 10. desember.