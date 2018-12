(Fædrelandsvennen:) Brannvesenet slukket raskt brannen i blokken, der 50 beboere er registrert.

Men rundt 20 personer ble evakuert på grunn av røykutvikling.

– Det har vært en brann i tredje etasje som nå er slukket. Brannvesenet har kontroll. Det er evakuert personer fra andre, tredje og fjerde etasje, sier politiets innsatsleder på stedet, Anders Holt, til Fædrelandsvennen.

Røykdykkere

Politiet meldte om røykutvikling i Marviksveien 9 klokken 03.15 på Twitter. Kort tid etter meldte de at brannen var slukket og at røykdykkere gjennomsøkte bygningen.

Det ble raskt konstatert at det ikke var fare for spredning.

– Det brant utvendig i tredje etasje da vi kom til stedet. Vi slukket brannen rimelig raskt, men det ble mye røyk i etasjene oppover. Så det var stort sett problemet, sier utrykningsleder i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), Øyvind Erland, til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at brannvesenet først måtte gjøre rømningsveiene frie for røyk før de kunne evakuere beboerne.

– Folk ble i leilighetene til de kunne evakuere. Så arbeidet gikk veldig greit, sier Erland.

Slapp inn igjen

Klokken 04.05, en snau time etter at brannen startet, ble alle de evakuerte sluppet inn igjen, bortsett fra de som bor i leilighetene det har brent i i tredje etasje.

– Vi er i løpende dialog med fagleder i brannvesen, og situasjonen utvikler seg fort. Men akkurat nå er det bare rundt en håndfull personer som er evakuert. Vi er i dialog med Kristiansand kommune om hva vi gjør med alternative sovesteder og lignende, sier operasjonsleder Frode Vang i Agder politidistrikt til NTB.

Boligblokken ligger like over veien for Shell Walhalla og Valhalla omsorgssenter på Lund. Mange av beboerne samlet seg på bensinstasjonen etter at de ble evakuert.

Tekniske undersøkelser

Blokken har ni etasjer, og det har vært mye røyk i trappeoppgangen. Politiet ba derfor beboere holde seg inne i leilighetene under utrykningen, bort fra de røykfylte gangene.

Tre personer ble tatt med til legevakta med lettere skader.

– Kriminaltekniker er på vei til stedet og skal undersøke blant annet hvor brannen oppsto, sier Vang.