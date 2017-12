Forsvarer i ankesak: Ubaydullah Hussain var PR-kåt, ikke IS-medlem.

Stort sprik mellom aktoratets og forsvarernes påstander i ankesaken til terrordømte Ubaydullah Hussain: Aktoratet ber Borgarting lagmannsrett om å dømme ham til ti år i fengsel. Forsvarerne går inn for full frifinnelse i terrortiltalen.

Ubaydullah Hussain var ikke IS-medlem, snarere en PR-kåt ildsjel. Det vektla Hussains forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., i sin prosedyre torsdag.

Hans andre forsvarer, advokat John Christian Elden, boret i hva som ligger i å delta i en terrororganisasjon: Når blir det ulovlig å delta i demonstrasjoner for en terrororganisasjon? Når man deltar to ganger, eller ti ganger?

Elden: Den første i sitt slag

Elden konstaterer at saken mot Ubaydullah Hussain er den første deltagersak på verdensbasis i sak om fremmedkrigere, der den tiltalte ikke selv har vært i Syria eller Irak.

Oslo tingrett dømte i april 2017 Ubaydullah Hussain (32) fra Bjerke i Oslo til ni år i fengsel for rekruttering til og deltagelse i IS.

Hussain ble dømt for å ha rekruttert en ung konvertitt som 18 år gammel ble stanset av politiet på vei til IS i Syria. Men han ble frikjent for å ha rekruttert en annen ung konvertitt, Thom Alexander Karlsen, som døde i kamp for IS i Syria.

Oslo tingrett mener at mannen fra Bjerke i Oslo virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.

– PR-kåt skrytepave

Hussains forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., konstaterte:

Ubaydullah Hussain har aldri vært medlem av IS. Han har aldri vært i nærheten av noe IS-territorium. Han har aldri hatt noen konkret kontakt med IS – med unntak av en telefon på 127 sekunder til et forkontor for mennesker som vil inn i IS. Han har hatt kontakt med sine norske kamerater, kanskje med et par andre ubetydelige eksempler. Han har aldri avlagt noe troskapsløfte til IS.

Sverdrup-Thygeson jr. sa videre i retten at norske medier har bidratt til å gjøre Hussain såpass kjent som norsk, militant ekstremist. Forsvareren ba retten om å se bak det offentlige skremmebildet som er skapt av ham.

– Greia med Ubaydullah var at han var en PR-kåt skrytepave. Aller mest skryter han til damer: Aldri er han så tøff, så radikal og så viktig som når det er en dame i den andre enden av tråden, sa Sverdrup-Thygeson jr.

Nyter godt av norsk ytringsfrihet

Forsvarer Elden viste til at tiltalte har erfart fra tidligere rettssaker å være beskyttet av ytringsfriheten når han har kommet med uttalelser om IS.

– Det er ikke ulovlig å støtte en terrororganisasjon, sier Elden.

I sin juridiske gjennomgang pekte Elden på at Hussain har utført flere handlinger som er lovlig:

*Demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden.

*Offentlig støtte til IS.

*Offentlig støtte til IS-kalifatet etter at det ble erklært opprettet i juni 2014.

*Støtte til terroraksjoner i Paris.

Han mener at påtalemyndigheten stabler aktiviteter oppå hverandre for å ramme Hussain.

– Om man deltar i én demonstrasjon og holder én demonstrasjonstale, er det lov. Deltar man i to, er det lov. Men deltar man i ti, er det ulovlig for det begynner å bli så mange ganger at man mener at man er kommet over i “delta i”.

«Kvalifisert deltagelse»

Medvirkning faller utenfor, påpeker Elden. For å bli rammet av straffeloven, kreves «kvalifisert deltagelse» i tillegg til medlemskap, altså at man både er medlem og er aktiv i organisasjonen.

Aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke mener at fint lite tyder på at Hussain har brutt med Profetens Ummah, sitt gamle miljø og IS-ideologien. Ranke viser til at Hussain har sagt til en medfange i fengslet at hans jihad (Hussains) var å sende fremmedkrigere til ISIL.

Stoppet jihadreiser til IS

Hussain er den første i Norge som er blitt dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS. Men aktoratet peker på at knapt noen har reist fra Norge til IS i Syria, etter at Hussain ble tatt.

Ubaydullah Hussain sa i filmdokumentaren Den norske islamisten at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus: Drømmer om et sharia-styrt Norge

Dokumentaren «Den norske islamisten» som er laget av Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooq, ble vist etter at dommen falt i Oslo tingrett.

Godtok dommen

Den 20 år gamle konvertitten som ble tiltalt og dømt samtidig med Hussain, valgte å godta dommen på to år og ti måneder.

Oslo tingrett finner det særskilt straffskjerpende at Hussain til tross for sin inngående kunnskap om hvilke grufulle handlinger IS-fremmedkrigere må bidra i, ikke frarådet en 18-åring (medtiltalte) fra å reise.

Nå er det opp til Borgarting lagmannsrett: Dom i saken vil foreligge en gang i begynnelsen av januar.

– Hvis lagmannsretten går for frifinnelse for terror, mener vi han skal ha to måneder for trusler mot et vitne, sier Elden.

