En augustnatt i 2007 ble en kvinne holdt nede og voldtatt av flere menn i en leilighet på Grünerløkka.

En av mennene blir pågrepet og dømt, en annen blir tiltalt, men forsvant.

I ti år var mannen, som er nigeriansk statsborger, på rømmen før han ble innhentet av Interpol. Torsdag ble han varetektsfengslet av Oslo tingrett.

I mellomtiden har både Interpols ettersøktliste, ulike identiteter, brudd på britisk utlendingslov og en ny straffelov i Norge vært involvert.

Anders Veberg

Utlevert av Interpol

– Forholdet skjedde i 2007, da ble en person pågrepet. Politiet forsøkte også å få tak i mannen som i dag var på fengslingsmøte, antageligvis mens han fortsatt var i Norge, forteller politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo tingrett torsdag, kort tid etter at fengslingsmøtet for den tiltalte er gjennomført.

– Vi må fortsatt etterforske saken mot ham og vurdere tiltalespørsmålet. Tiltalebeslutning ble tatt ut i 2008, men vi må også høre hans versjon, sier Myrold.

Tiltalen mot den nigerianske mannen er tatt ut etter den gamle straffelovens paragraf 192, om grov voldtekt fordi den er utført av flere.

En liberisk mann ble pågrepet for forholdet og dømt i tingretten i 2009. Han har sonet ferdig straffen sin på fem år.

Den nigerianske mannen samtykket til varetekt, men erkjenner ikke straffskyld.

– Skyldspørsmålet har han ennå ikke tatt stilling til, forteller forsvareren.

Flere identiteter

Etter å ha vært i Storbritannia i ti år, der han hadde flere vaskejobber på ulike klubber, ifølge forsvareren, ble den tiltalte pågrepet for brudd på utlendingsloven av britisk politi i juni.

Da gikk han under et annet navn og dukket opp på Interpols liste over ettersøkte.

Politiet var klar over at han brukte flere ulike aliaser, ifølge politiadvokat Myrold, men ikke at han var i Storbritannia.

Ifølge den tiltaltes forsvarer, Tor Kjærvik, er det ikke klart at det er snakk om at han har forfalsket identiteten sin. Tiltaltes påstand er at dette har å gjøre med måten navn brukes i Nigeria, der man ikke skiller mellom fornavn og etternavn på samme måte som i Norge.

Den tiltalte har sittet i fengsel i Storbritannia siden i sommer.

– Han kom til Norge tirsdag ettermiddag og ble sendt til avhør onsdag. Nå er han overført fra arresten til fengselet, og har det etter forholdene greit, forteller advokat Kjærvik.

Aftenposten har også vært i kontakt med fornærmedes bistandsadvokat, men har ikke fått en kommentar.