I kveld stenger E6 sør for Oslo. Regn med kaos.

– Vi ser at det kommer til å bli store utfordringer, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Nordbytunnelen mellom Frogn og Ås er den nest lengste i Akershus med sine 3850 meter. Det har siden i høst pågått arbeider i tunnelen, dette har ført til køer og treg trafikk. Men nå stopper det helt.

Les også: Denne bilføreren fikk nok

Tunnelen har to tunnelrør. Det ene løpet som er holdt åpent, med to kjørefelt, har prioritert trafikken nordover inn mot Oslo på morgenene og formiddagene, så er det blitt stengt og trafikken snudd slik at sørgående trafikk har fått adgang til begge feltene om ettermiddagene. Om nettene har det vært lagt opp til møtende trafikk i begge retninger, med ett felt i hver retning.

Åpner litt lørdag ettermiddag

Lørdag ettermiddag åpnes det sørgående løpet, forutsatt at alt går som planlagt. Det nordgående løpet holdes stengt til mandag morgen.

Hans O. Torgersen

Statens vegvesen orienterer om omkjøring Moss - Oslo på fylkesvei 151 og 120 til Elvestad og deretter E18 til Vinterbro.

Motsatt retning anbefales samme vei, med fylkesvei 151 til Son stasjon.

Det er også mulig å komme frem på fylkesvei 156 mellom Vinterbro, via Nesodden til Frogn og motsatt.

Mye arbeid

Veivesenet skriver at det er omfattende arbeid med rydding, merking, skilting og testing som må gjenomføres før tunnelen kan åpnet mandag 4. desember.

Les også om tunnelen som blir klar på rekordtid

Arbeidene som er utført omfatter brannsikring av taket, fjellsikring, ny veiskulder og utvidelse av tekniske rom i fjellet. Det har bedført utkjøring av rundt 200 lastebillass med steinmasser, 1350 m3 med masse.

Stenger igjen neste år

– Arbeidene er i rute, og vi er glad for at vi kan gjenåpne begge løpene på mandag, sier Kalleberg.

Men det er ikke helt klart. Tunnelen blir holdt stengt om nettene helt frem til 2019, slik det har vært frem til nå; med ett stengt løp og toveis trafikk i det andre. Neste år blir det dessuten en reprise av tilstander som det har vært i høst, med ett stengt løp hele året, det vil vare frem til våren 2019.