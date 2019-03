Teaterregissør mener trusler mot Wara er iscenesatt

Pia Maria Roll sier til VG at politiet ikke har kontaktet henne i forbindelse med truslene mot Frp-statsråden.

– Hverken jeg eller noen av de andre involverte er blitt avhørt. Jeg har ikke blitt oppringt – ingenting, sier Roll.

Hun er regissør for forestillingen «Ways of seeing», der det ble vist bilder av Waras hjem. Waras samboer reagerte på filmingen av huset og bruken i teaterstykket.

Roll har på sin side forsvart stykket og sagt at teateret ikke har gjort noe ulovlig.

– Helt åpenbart

VG har spurt om Roll tror den eller de som står bak hendelsene ved Waras hus den siste tiden, kan ønske å kaste mistanke på teateret. Wara mottok også et trusselbrev i januar.

– Dette er ikke noe vil lurer på. Alt tyder jo på at det er det som skjer. Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sier Roll.

Wara sier selv til avisen at det er en «kjedesammenheng» mellom hans samboers anmeldelse av teaterstykket og truslene mot ham og familien, men understreker at det ikke betyr at noen på teateret står bak.

– Uhyggelig

Tirsdag kommenterte Wara for første gang truslene, hærverket og forsøket på brannstiftelse som familien har vært utsatt for den siste tiden.

– Det er uhyggelig, og jeg opplever nok at dette er et angrep på demokratiet, sa Wara til NTB på en improvisert pressekonferanse i Stortingets vandrehall. Frp-statsråden har full tillit til politiets etterforskning.

– Vi føler oss godt ivaretatt. Jeg opplever at politiet gjør en god jobb både når det gjelder etterforskningen og ivaretagelsen av min sikkerhet. Men vi håper selvfølgelig at det raskt blir en oppklaring av saken, sier han.