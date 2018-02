Tøff værhelg på Sør- og Vestlandet

For Rogaland og Vest-Agder har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppgradert snøskredvarselet til rødt nivå – nivå fire – som betyr stor fare for snøskred. Bakgrunnen er en kraftig vindøkning som søndag kan komme opp i til dels full storm.

Kombinert med et stadig økende snøfall og mye løs snø fra før betraktes faren for snøskred som stor, spesielt i fjellområder som allerede har mye snø.

Også i Hardanger er snøskredvarslet hevet til rødt nivå for søndag. Der melder NVE om ustabile fokksnøflak i leområder, og de ber skigåere unngå terreng som er brattere enn 30 grader.

NVE melder også at det kan være fare for strømbrudd flere steder som følge av mye snø og tungt press på strømlinjene. Agder Energi frykter strømbrudd på grunn av tung snø og is på strømlinjene mange steder og har bedt folk finne frem lommelykter og stearinlys.

Nedbør og vind

Det har de siste dagene vært mye nedbør både på Sørlandet og på Vestlandet, med mye snø i de indre og høyereliggende strøkene og tilsvarende mye regn i kyststrøk og lavereliggende steder.

Lørdag meldte Meteorologisk institutt at det kan komme så mye som 50 millimeter nedbør på Sørlandet i løpet av søndagen, og at mesteparten av nedbøren kommer som snø.

Sammen med den kraftige nedbøren vil et lavtrykk som passerer like sør for norskekysten, gi sørøstlig kuling langs kysten og sør i fjellstrøkene.

Vinden kan komme opp i storm styrke både i Hordaland og Sogn og Fjordane, og også i Rogaland ventes det kraftig vind. I Vest-Agder kan vinden komme opp i stiv kuling med vindkast opp i storm styrke.

Også Østlandet kan i løpet av søndag kveld få føling med mye snø og kuling. I kystområdene vil nedbøren stort sett komme som regn. Trøsten må være at både vind og nedbør vil avta over helgen.

NTB SCANPIX

Vanskelige kjøreforhold

Både i Telemark og i Agder-fylkene har det vært svært vanskelige kjøreforhold fredag og lørdag. Også søndag ventes vanskelige kjøreforhold på grunn av store mengder snø og temperaturer rundt null grader.

Vegtrafikksentralen melder om kolonnekjøring på flere strekninger lørdag ettermiddag. Noen strekninger kan bli stengt på kort varsel, mens det advares mot snø- og isdekke flere steder.

Riksvei 13 over Vikafjellet hadde kolonnekjøring i flere timer lørdag, men ble stengt litt før klokken 18.30 og vil tidligst bli åpnet søndag. Senere lørdag kveld ble det innført kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Samtidig ble også fylkesvei 313 over Nesheimsfjellet stengt på grunn av uvær.

Også fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt mellom Spidsbergseter bom og Muen og mellom Gunstadseter bom og Muen. Strekningen blir ikke åpnet lørdag. Ny vurdering skal tas søndag.