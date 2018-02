De faller fra broer og spidder seg på gjerder. Har det klikket for elgen?

Det – i jaktsesongen – ettertraktede viltdyret, har skapt scener både på T-banen, langs veien og i folks hager. I Nannestad er elgen blitt såpass nærgående at kommunen har fått dispensasjon for å mate elgene for å lokke dem unna hus og folk.

I skogen er den konge. I byen er den et fremmedelement. Spørsmålet er: Hva gjør vi med det? Og hvordan har egentlig elgen det her hos oss?

Elgen mer labil

Aftenposten tok en prat med zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Petter Bøckman.

– Elger faller ned fra broer, spidder seg på gjerder og tar bolig i folks hage. Hva skjer?

– Det som skjer, er at vi har en ganske uvanlig kald og snørik vinter. Det er en del år siden vi har hatt noe lignende, derfor kan det virke snålt, men mye er egentlig helt normalt. Mye snø gjør det tungt for elgen å gå i skogen. Den er nødt til bruke mye energi på å holde seg varm. Og elgen lever av det som stikker opp av snøen; nå er det stort sett pinner. Da er energibudsjettet vanskelig å få til å gå opp. Og da er det ikke så rart at den trekker ned mot mer opptråkkede områder, der det også er varmere. Det er ikke noe moro å være stort pattedyr om vinteren.

– Men å falle ned fra broer – det er ikke normalt?

– Dyr på et par hundre kilo legger vi merke til, særlig når det er uvanlig mange av dem i tettbygde strøk. Samtidig er elgen lettskremt og fryktelig redd for mennesker. De elgene som ikke har fått med seg at mennesker er farlige, er jo ikke lenger blant oss. Derfor er det ikke rart at vi legger merke til når elgen gjør «teite» ting.

Fakta: Påkjørsel: Dine plikter om uhellet er ute Veitrafikkloven § 12: Plikter ved trafikkuhell Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede. Dyrevelferdsloven § 4: Hjelpeplikt Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

– Er elgen utsultet når den kommer til oss?

– Elger spiser ikke hele tiden. De bruker faktisk ganske mye tid på å fordøye maten. Men overskuddsenergien de har å rutte med er nok ganske liten om vinteren.

– Så de er mer desperate nå?

– Ja, det kan man nok si. Det blir jo en slags desperasjon når det er vanskelig å få energibudsjettet til å gå opp.

– Hvordan forholder man seg til «urbane elger»?

– La den være i fred. Tommelfingerregelen er: I møte med et dyr som er større enn deg og ikke tamt, gå aldri bort til den. Dyr har det man kaller flukt- og kampavstand. Oppdager den mennesker, vil den som regel trekke seg vekk. Men kommer du for nær og for brått på, kan den gå til angrep. Når den har mindre energi, klarer den ikke løpe så fort.

– Er elgen mer ustabil nå?

– Den kan nok være mer labil. Det gjør den der mer troendes til ikke å stikke av.

Fakta: Elgen Elgen er den største av våre hjorteviltarter. Elgens naturlige habitat her i landet har vært de store barskogene i Øst- og Midt-Norge. I løpet av de siste tiår har imidlertid elgstammen vokst betydelig, og med det dens utbredelse. I dag kan en treffe på elg i stort sett hele landet, fra sør til langt nord. Vekt: Okse: 360–600 kg, ku: 270–400 kg, nyfødt: 10–16 kg. Levealder: 5–15 år. Dersom næringstilgangen er like god sommer som vinter vil elgen stort sett holde seg i ro innenfor et område på noen få kvadratkilometer hele året. Men ikke sjelden oppsøker elgen relativt faste sommer- og vinterbeiter, som de forflytter seg til vår og høst. Disse kan ligge mer enn 10 mil fra hverandre. Det er snømengden som avgjør når slike forflytninger skjer. Spiser i løpet av et år trevirke tilsvarende åtte favner ved. Om vinteren består elgens diett i all hovedsak av kvist, spesielt kvist av løvtrær som rogn, osp, selje, vier, bjørk, i tillegg til furubar. Det er snømengden og hva elgen har lettest tilgang på som avgjør valg av beiteplanter. Kvist og bar inneholder lite næring, og elgens stoffskifte ”skrus” ned til et minimum for å overleve vinteren. Den vil uansett i stor grad måtte tære av egne kroppsreserver. Toppfart: 60 km/t Antall viltpåkjørsler har økt betydelig de siste årene. Hvert år blir rundt 7000 hjortevilt drept av bil eller tog, og av disse blir nesten 1500 elg drept i bilpåkjørsler. Også mennesker omkommer årlig som følge av elgpåkjørsler med bil. I tillegg fører slike bilulykker til store materielle skader og personskader. For samfunnet totalt koster viltulykker oss over 250 mill. kroner hvert år (Kilde: Hjortevilt.no)

Trekker ned i lavlandet – og urbane strøk

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble drept tilsammen 6648 hjortevilt i trafikken i jaktåret 2016–2017. Det er 977 flere enn året før. Flest rådyr ble trafikkdrept (4934), mens 880 elg ble drept av motorkjøretøy.

Elgekspert og forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Christer Moe Rolandsen sier at studier viser en fordobling i antall viltpåkjørsler i år med maksimal snømengde i forhold til snøfattige vintre.

Om vinteren trekker en stor andel av elgbestanden ned fra høyereliggende skogsområder for å finne mat, og for å unngå dyp snø. Det byr ofte på problemer fordi vi mennesker okkuperer et stadig større areal.

– Det er jo i lavlandet de fleste veier ligger og hvor byer og tettsteder er. Det er derfor særlig om vinteren vi hører om elger som spiddes på gjerder, faller fra broer, oppholder seg i hager eller faller i basseng og badestamper, sier Rolandsen.

For to år siden var en elg på villspor i Oslo sentrum: Der møtte skogens konge Bjørn Eidsvåg og døden

Ser mye, men sliter med fartsbedømming

Moe Rolandsen mener at elgens sanser, og særlig synet, kan være en medvirkende til at den kan opptre klossete og nesten suicidalt i trafikken.

– Synet til elgen er bra, med øynene på hver side av hodet har den et stort synsfelt. Men det virker som den har dårlig dybdesyn og ikke er så god på avstandsbedømming i trafikken.

Forskeren tror derfor elgen har problemer med å oppfatte avstanden og farten på tog og biler. Når den i tillegg er stresset, kan det virke som den stopper opp i skogkanten og vurderer trafikken, men så plutselig springer den likevel rett ut foran en passerende bil.

– Så dette er ikke elger som nærmest drevet til selvmord som kaster seg ut foran biler?

– Nei, jeg tror det kan være sanser og stress som spiller inn og gjør at den tar dumme valg. Elg har også en tendens til å springe foran biler og tog. Den velger letteste vei og løper foran, fanget mellom brøytekanter. Problemet er bare at farten kommer bak i 80 km/t, langt høyere fart enn elgen, sier Rolandsen.

Elg i vinterland: I Tromsø okkuperte elgen en lekeplass og i Akershus velger de brøytet E6 fremfor dyp snø i skogen.

Fikk besøk i hagen

Henning Stene

Likevel kan elgen fremstå riktig så harmonisk, også i tettbebygde strøk. Slik opplevde i alle fall Tåsen-beboer Henning Stene kalven som kom tassende nedover et friområde i nærheten fredag denne uken.

Fra kjøkkenvinduet observerte Stene elgen kose seg med kvister og grener utpå jordet. Da den vandret videre nedover mot veien og biltrafikken, gjorde den straks retrett og vendte tilbake igjen. Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte observasjonene.

– Elgen virket absolutt fredelig rolig, sier Stene, som sier han hvert år, snø eller ikke, observerer elger i nærområdet.

– Men du går ikke bort og hilser?

– Nei, det er nok ikke så lurt.