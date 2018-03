Han har en prøvetid på to år og må også betale 25.000 kroner i oppreisning til kvinnen, skriver Adresseavisen.

Mannen hadde en lederstilling i politiet med arbeidsoppgaver som innebar at han kom i kontakt med den fornærmede kvinnen. I dommen heter det at «I stor grad ble grensen mellom utførelse av tjenesteplikter i arbeidstiden og privat samvær med henne på fritiden, visket ut.»

– I stor grad var hun avhengig av beskyttelsen tiltalte ga henne. Selv om krenkelsene ikke var av de mest alvorlige, er det graverende at de fortsatte over lang tid, skriver Sør-Trøndelag tingrett i sin avgjørelse, gjengitt av VG, som først omtalte saken.

– Vennskapelige klemmer

Drøyt to år etter at de først fikk kontakt, forsøkte kvinnen å trekke seg unna mannen. Politimannen var da pensjonert, men hadde holdt kontakten med kvinnen.

Han skrev ifølge dommen en melding til kvinnen der han lurte på hvorfor han ikke hadde hørt fra henne og at han var bekymret for at noe var hendt henne:

«Skuffelsen ble stor da jeg endelig fikk kontakt med deg, og jeg ble klar over at jeg hadde tatt for mye på rumpa, magen og puppene dine. Jeg har vært bevisst på å holde meg mest mulig unna kroppen din, og jeg ber om unnskyldning for å ha krenket deg. Det kommer aldri til å skje igjen. Jeg har aldri gjort tilnærmelser til deg i den hensikt å ha sex med deg.»

Frifunnet på det ene punktet

Mannen forklarte i retten at han hadde berørt kvinnen, men at det var ment som vennskapelige klemmer eller klaps, men ble ikke trodd.

I tillegg til å bli dømt for uønskede seksuelle tilnærmelser ble han dømt for å ha unnlatt å loggføre møter og gjøremål som ville gitt kolleger innsikt i hva som pågikk, ifølge Adresseavisen.

Han ble frifunnet i tiltalens post III: «For å ha vist grov uforstand i tjenesten.»