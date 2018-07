Dovrebanen ble torsdag ettermiddag stengt ved Frya i Oppland på grunn av kraftig regnvær, og 500 togpassasjerer ble strandet. Regnet skapte trøbbel også på E6.

– Det var fare for utglidning av masser, og derfor måtte vi stenge banen av sikkerhetsmessige grunner, opplyser pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund, til NRK torsdag ettermiddag.

Det skjer som følge av kraftig regnvær. I tillegg har en grøft under skinnegangen gått tett. Ingen tog får passere før disse problemene er fikset.

Klokken 19.30 var Dovrebanen fortsatt stengt mellom Ringebu og Hundorp på grunn av rasfare, ifølge Bane Nor.

Buss for tog

De 500 passasjerene var fordelt på tre ulike tog, ifølge pressevakt i NSB, Liv Eggebø.

– Det er vanskelig å si hvor lenge disse må vente. Vi har ikke fått noe prognose fra Bane Nord om når den kan åpnes, og det er også en utfordring å komme fram på veiene i dette området, sa hun til NRK ved 18-tiden.

Mannskaper fra Bane Nor er på stedet og jobber for å løse situasjonen, men ifølge Korslund er det umulig å si noe sikkert om når situasjonen bedres.

NSB har stilt opp busser for å frakte de ventende passasjerene videre, men veiforholdene fører til store forsinkelser.

Strømløse i Akershus

I Sør-Norge har lynnedslag ført til en rekke skogbranner, og været skaper trøbbel også for strømnettet.

I Hurdal i Akershus er 677 personer strømløse på grunn av tordenvær, ifølge Hafslund Nett.

– Tordenvær og lynnedslag har skapt forskjellige typer feil flere steder i Oslo og Akershus, sier Morten Schau kommunikasjonssjef i Hafslund Nett til NRK.

Også i Trøndelag har det vært vanskelige værforhold. Mølabekken i Midtre Gauldal har flommet over. Det har ført til at et hus har fått vann inn i kjelleren. Brannvesenet er på stedet og bistår, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter klokken 19.

– Det meldes om lettelse i været, så vi håper det bedrer seg, skriver politiet.