Skogbrannsituasjonen er bedret

– I dag er situasjonen vesentlig bedre enn i går, og det er på grunn av den formidable innsatsen som er lagt ned med å slukke disse brannene, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Branner i flere fylker

Søndag formiddag er det fremdeles mange mannskaper i sving, både med slukking og etterslukking. Sivilforsvaret bistår brannvesenet flere steder, og totalt syv helikoptre er ute på innsats på branner i Bykle i Aust-Agder, Halden i Østfold og Aurskog-Høland i Akershus. Fem av helikoptrene er i innsats i Bykle. Samtidig står 15 helikoptre i beredskap på bakken.

I tillegg er det søndag skogbranner i Telemark, Vest-Agder og Oppland.

– Det oppstår fortsatt nye branner. Den situasjonen forventer vi at vedvarer utover dagen, sier Pedersen.

Situasjonen er forventet å vare utover uken.

– Samtidig har vi også før lynnedslagene hatt skogbranner og helikoptre i innsats hver eneste dag i juli og det er fortsatt like tørt, sier Pedersen.

Vurderer fremdeles vannbombefly

DSB sendte fredag et forvarsel til EU om at det kan bli aktuelt å be om bistand fra EUs vannbombefly for å hjelpe til med slukkingen av skogbrannene. Norge er med i en fellesordning i EU (ERCC) for vannbombefly som kan brukes til å slukke skogbranner.

Når Norge nå har sendt et forvarsel om at det kan bli behov for hjelp på kort varsel, betyr det at et fly vil kunne være på plass innen 24 til 48 timer. Flyene Norge kan få bistand fra holder til i Frankrike, Italia og Spania.

Rygh Pedersen i DSB sier at de foreløpig ikke har tatt noen endelig avgjørelse på om de vil be om bistand.

– Dette er noe vi vurderer fortløpende utover dagen og eventuelt mandag. Det er fremdeles såpass tørt at vi fort kan få flere hendelser som det kan bli aktuelt å få luftstøtte på, men det er mindre sannsynlig i dag enn i går at vi vil be om bistand, sier Pedersen, og fortsetter:

– Vi er også i dialog med Sverige, hvor de er i lignende situasjon som oss med tørke og mange skogbranner. Det er sannsynlig at ERCC vil se på Norge og Sverige som én hendelse dersom det blir behov for bistand fra vannbombefly.

Oppfordring til publikum

Hun kommer også med en oppfordring til publikum:

– Vi vil be folk melde ifra så fort de oppdager branntilløp i skog og mark. Det er betydelig større sjanse for å få slukket raskt dersom man er tidlig på stedet, sier Pedersen.