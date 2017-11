Helseministeren: – Kommer ikke til å bli noe krav om hårvask

– Det kommer ikke til å bli noe krav om hårvask, og vi oppfatter heller ikke at det er noe krav om hårvask, sier Høie til Dagens Næringsliv.

Han rydder dermed all tvil om lovpålagt hårvasktilbud unna etter frisørstriden som har oppstått i det siste, skriver avisen.

NHO Handel og Service har drevet med lobbyvirksomhet for å sikre et påbud om at alle frisørbedrifter må tilby hårvask i sine salonger.

Har du lest dagens Aftenposten-leder om Cutters? La oss leve av å klippe håret på hverandre uten vask.

Helsedepartementet har avtalt et møte med embetsverket, Helsedirektoratet, Cutters og NHO mandag 11. desember.

Departementet opplyser at «møtet har til formål å belyse saken fra begge sider».

– Men jeg kan allerede nå si at når det gjelder akkurat dette spørsmålet, så kommer vår klare beskjed å være at det ikke er aktuelt å innføre noe krav om hårvask. Det er heller ikke noe krav. Vår forståelse av forskriften er at dette handler om å ha gode hygieniske forhold knyttet til utstyr og frisørens hender, sier Høie.

– At det ikke er hårvask? Jeg kunne ikke brydd meg mindre, sier frisørkunden Adam Palm.

Cutters-gründer: - Lettet

Gründerne bak Cutters sier at dette er en seier for norske gründerbedrifter.

– Vi er lettet over at helseministeren nå sier det ikke er aktuelt å innføre noe krav om hårvask, sier Andreas Kamøy, an av to gründere i Cutters.

De ser nå frem til møtet med helseministeren 11. desember, og å legge hårvaskdebatten død.

– Vi er selvsagt enig i det skal stilles krav om gode hygieniske forhold knyttet til utstyr og håndvask. Det er ikke det denne saken har handlet om.

Den norske frisørkjeden Cutters har vokst raskt de siste to årene. Deres forretningsmodell er basert på hurtige klipper til en fast pris. Cutters tilbyr derimot ikke hårvask i sine salonger.

Cutters har vært kontroversielle i frisørbransjen siden oppstarten i 2015. Adam og Eva-direktør Øistein Bjørndal har blant annet sammenlignet konseptet med McDonalds overfor Dagens Næringsliv.