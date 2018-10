Ingen mistenkte etter funn av skadet kvinne i Tønsberg

– Det er foreløpig et uklart hendelsesforløp, og vi vil i løpet av mandag forsøke å gjennomføre avhør for å få klarhet i om det har skjedd et straffbart forhold, opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Les også: Etterforsker vold mot kvinne

Kripos

Kripos bistår lokalt politi i etterforskningen, og kriminalteknikere undersøkte søndag et mulig åsted i området for å sikre eventuelle spor.

– Politiet jobber ut ifra flere teorier, hvorav en er at det kan dreie seg om et mulig seksuallovbrudd, opplyser Gulnes.

I sentrum

Hendelsen skal ha funnet sted i området St. Olavs gate/Storgaten i Tønsberg sentrum og politiet ønsker at personer som har vært i området ved Storgata mellom Torget og XXL i tidsrommet mellom klokken 02 og 04 natt til søndag, og som har sett eller hørt noe som kan være av interesse om å melde seg.

Det er foretatt rundspørringer i området, men det er foreløpig ingen mistenkte i saken.