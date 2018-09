I løpet av tirsdag formiddag sprekker skydekket. Sol og varm luft gjør at temperaturen trolig bikker 20 grader i løpet av dagen på Blindern.

Det betyr at årets Oslo-sommer får like mange dager med temperatur over 20 grader som i rekordåret 1947.

Det har vært 103 sommerdager i #Oslo så langt i år, melder Meteorologisk institutt på Twitter. Det vil si dager med temperatur over 20 grader. I dag kan vi få den 104., og dermed nå den gamle rekorden i antall sommerdager fra 1947.

Bjørge, Stein

Må bli 20 grader på Blindern

– Nå har vi fem grader igjen til 20 grader, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt tirsdag morgen.

Siden den gamle rekorden ble satt på Blindern, er det der den offisielle temperaturen må måles til 20 grader for å matche rekordsommeren 1947.

– Vi synes det er spennende å følge med. Men det blir ikke hæla i taket selv om vi når rekorden. Ikke alle synes det er en rekord å feire, sier hun.

Tropisk varmluft fra Helene

Forklaringen på den plutselige sommervarmen er et blaff av varm luft, rester av den tropiske stormen Helene. Også det regntunge Vestlandet får en snarvisitt av sommer i løpet av dagen, før regn igjen feier inn fra vest.

– Østafjells kan det bli ganske varmt i morgen også, men det blir varmest i dag, sier Moxnes.

Oslo kan sette ny rekord i morgen

– Kan Oslo rett og slett slå tidenes varmeste sommer? Er det mulig med 20 grader i morgen også?

– Ja, det er en liten mulighet, sier meteorologen.

Men først er det dagen i dag som gjelder.

– Mange steder er det 15 grader allerede. Nå vil skydekket trekke nordover, og om noen timer blir det sol i Oslo. Sørlandet har allerede fått sol enkelte steder. I 14–15-tiden når vi trolig den varmeste temperaturen i dag, rett over 20 grader. Det gjelder å nyte timene midt på dagen, sier Eldbjørg Moxnes.