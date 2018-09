Facebooks retningslinjer er krystallklare: Det er ikke lov til å utgi seg for å være en annen på nettsamfunnet.

– Likevel er bruken av falske profiler et stort problem. Dette er noe som går igjen i bunken av henvendelser til oss, bekrefter seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Slettmeg.no.

Nettsiden tilbyr gratis råd- og veiledningstjeneste for dem som føler seg krenket på nett.

– Forundret og urolig

Nils Johan Vars ble forundret og urolig da den falske profilen dukket opp i januar.

– Var den laget for svindel, eller skulle den brukes til noe annet? Siden jeg mest sannsynlig er den eneste som har navnet mitt i hele verden, så jeg det som en enkel sak å få Facebook til å fjerne profilen, sier Vars, som er journalist i den samiske avisen Ávvir i Finnmark.

Den ekte Vars bor i Kautokeino, mens hans nye navnebror angivelig skulle bo i Varangerbotn i Øst-Finnmark. Profilbildet som ble brukt på den falske profilen, tilhørte en person han aldri hadde sett før.

Attpåtil var samme person avbildet på en annen Facebook-profil, som var en av vennene til den falske Vars. Profilen tilhørte en person med et russiskklingende navn som angivelig skulle bo i Kirkenes.

Facebook

Noen få dager etter at Vars sendte inn sin første klage, kom det korte svaret fra Facebook: Profilen var ikke et brudd på deres retningslinjer.

– Vanskelig å vurdere klager

Seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Slettmeg.no tar Facebook litt i forsvar og fastslår at det av og til kan være vanskelig for nettgiganten å vurdere klager.

– De får millioner av slike henvendelser fra hele verden og sitter ikke med personregistre for mange land som de kan sjekke. Vi har sett utspekulerte tilfeller der noen har startet en falsk profil i navnet til noen andre, for så å klage inn den ekte for å være falsk. Noen har også bedt Facebook lage minnesider av profiler som tilhører høyst levende personer, sier han.

I tillegg til ren svindel kan mobbing, sjalusi og ønsket om å fange opp opplysninger om en tidligere kjæreste eller andre man er i strid med, være motivasjonen bak falske profiler.

Vars: Merkelig og provoserende

Vars klaget på nytt flere ganger utover våren og fikk hjelp av en rekke venner som også sendte inn separate klager. Det ble nok en runde med klager i august.

– Facebook har sikkert fått nærmere hundre klager på dette, anslår Vars.

Igjen svarte Facebook at saken var vurdert, men at de ikke kunne se noe brudd på retningslinjene.

Facebook

– Dette er merkelig og provoserende. Jeg skjønner ikke noe som helst av vurderingene til Facebook, sa Vars da Aftenposten første gang snakket med ham om den falske profilen i slutten av august.

Facebook sletter kontoen

Fredag i forrige uke tok Aftenposten kontakt med PR-byrået Släger Communication, som håndterer pressehenvendelser for Facebook i Norge. Først da ble den falske profilen slettet.

«Facebook har sett på kontoen og fjernet den fordi den strider imot Facebook sin Name Policy», heter det i en e-post fra Släger Communication.

– Å utgi seg for å være en annen person bryter med våre retningslinjer, og vi fjerner profiler som blir rapportert inn til oss for å imitere andre personer, uttaler Peter Münster, Facebooks kommunikasjonssjef i Norden.

Mindre mobbing og svindel med ekte navn

Han vektlegger at folk bruker Facebook for å holde kontakt med ekte mennesker og påpeker at selskapet derfor har bygget en kombinasjon av et automatisk og manuelt system for å blokkere profiler som er laget med bedragersk hensikt.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre systemene som avdekker mistenkelig oppførsel, sier Münster.

– Vi krever at folk er seg selv på Facebook, og vi tillater ikke tilfeldige navn eller kallenavn. Når folk bruker sitt virkelige navn, er det mindre sannsynlig at de deltar i mobbing, etterligning og svindel, legger han til.

