Tog som ankommer endestasjonen innenfor 3:59 minutter av oppgitt tid får godkjent på punktlighet ifølge NSBs definisjon. For langdistansetog er denne marginen 5:59 minutter. Kun tre jernbanelinjer i Norge kom innenfor den marginen 3. uke i januar.

Det var:

Bratsbergbanen (mellom Porsgrunn og Notodden) med syv daglige avganger hver vei.

Flåmsbana (mellom Flåm og Myrdal) med fire avganger hver vei.

Og den travle Jærbanen, Stavangers lokaltog.

Disse linjene slet mest

Mest trøbbel var det på:

Meråkerbanen til Storlien og svenskegrensen, som noterte 11,5 prosent punktlighet.

Vestfoldbanen, som hadde 41,5 prosent, i rushtid.

Gjøvikbanen, som hadde 66 prosent.

Og lokaltoglinjene mot Eidsvoll, Drammen og Moss, som alle lå under 70 prosent.

Til og med Flytoget havnet under 90 prosents punktlighet.

Mye skyldtes vind og kraftig snøvær, spesielt tirsdag 16. januar. Men heller ikke i uke 4 fikk mange linjer godkjent punktlighet.

Ni timer på å reparere skinnebrudd

Natt til tirsdag ble Østfoldbanen nok en gang rammet, da det oppsto skinnebrudd og feil på en sporveksel, ved Oppegård stasjon.

Til tross for at feilen ble oppdaget allerede klokken 03.30, natt til tirsdag, ble hele morgenrushet og deler av formiddagen rammet av innstilte tog og store forsinkelser.

Først rett før 12.30 var skadene reparert, men problemene preget også ettermiddagsrushet.

Ved 20-tiden var 33 av 57 tog i rute, ifølge NSBs egen oversikt.

At det tok ni timer å reparere feilen skyldtes delvis at man måtte til Halden for å hente ny sporveksel, opplyser Bane Nor.

– Det finnes ulike typer sporkryss på norsk jernbane. Vi kan ikke ha dobbelt opp av alle typer tilgjengelig, overalt, sier sjef for Bane Nor, Gorm Frimannslund.

– Er ni timer godt nok når feilen oppstår midt i Follo, nær en stasjon, og med veiadkomst rett i nærheten?

– Vi må se på hvordan vi kan gjøre dette raskere, med å få tak i reservedel og få fraktet denne, sier Frimannslund.

Informasjonen sviktet nok en gang

NSB ble varslet umiddelbart natt til tirsdag, og kunne planlegge buss for tog.

Men som pressevakt Gina Scholz sier:

– Det er svært vanskelig å skaffe nok busser til så mange passasjerer.

Gina Scholz bekrefter også at informasjonen til passasjerene, på stasjonene, over høyttaleranlegg, og på appene til NSB og Bane Nor, igjen sviktet.

– Det er vi dessverre fullt klar over. Informasjonen til alle disse kanalene kommer fra ett og samme system, sier Scholz.

Bane Nor ser lyspunkter

Bane Nor ser positivt på at punktligheten ble den samme for 2017 som for 2016. Perioden 2011–2017 sett i sammenheng går det i riktig retning.

Men både i 2012 og 2015 var punktligheten bedre enn i 2017. Ser man på rushtidsstatistikken ligger den for 2017 klart lavere enn for 2015.

Statistikken «gjemmer også bort» at linjer med noen få avganger regnes sammen med ofte rammede lokaltoglinjer, rundt Oslo, når gjennomsnittlig punktlighet beregnes.

Er åpne om at de dumper Østfoldbanen

I en pressemelding om punktlighetstall for 2017 bekrefter Bane Nor at de dumper Østfoldbanen når det oppstår trøbbel i trafikken rundt Oslo S.

- Hvis en feil for eksempel medfører enkeltsporet drift i en del av Oslotunnelen, innstiller vi lokaltogene som snur på Skøyen (og Stabekk). Samtidig prioriterer vi å kjøre togene mot Vestfold, Drammen og Kongsberg mest mulig i rute, sier direktør for kunde- og trafikkinformasjon, Victor Hansen.

Det er kun togene på Østfoldbanen som snur på Skøyen og Stabekk.

Bane Nor hevder at det for disse togene finnes «andre alternativer», i betydningen at man kan ta andre tog fra Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret til Oslo S, der man forsøker å holde Østfoldbanen i gang.