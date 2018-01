Antallet strømløse på Sørlandet har variert nesten fra time til time de siste dagene. Tirsdag var rundt 4.000 sørlendinger strømløse, onsdag morgen sank tallet til 62 for så å stige igjen utover dagen. Onsdag kveld var i underkant av 1.500 kunder strømløse som følge av åtte pågående stanser, ifølge Agder Energis nettsider.

– Vi opplever stadig nye trefall over linjenettet. Det er snøtunge trær som tynger linjene, og så er det trær som retter seg opp igjen og tar med seg linjenettet, opplyser direktør for samfunnskontakt Unni Farestveit i Agder Energi til NTB.

Det er uklart når kundene får strømmen tilbake. Selskapet melder at alt tilgjengelig mannskap er kalt ut.

– Vi er i full beredskap. Alle tilgjengelige ressurser opprettholdes, og montører vil rette feil gjennom natten, sier Farestveit.

Det er hovedsakelig mildvær etter kraftig snøfall som har ført til problemene. De åtte strømstansene onsdag kveld var jevnt fordelt mellom Vest- og Aust-Agder.

– Det er veldig vanskelig å si noe om når dette er over. Det er veldig væravhengig. I dag har det regnet mye, men værmeldingen sier at det blir klarere torsdag. Vi har fire helikoptre klare som vil begynne å fly over nettet når det lysner, sier Farestveit.