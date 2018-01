– Årsaken er store mengder tung og våt snø som har kommet ned gjennom tirsdagen, som har lagt seg oppå de store snømengdene vi allerede har fått. Det fører til at trær faller over eller bøyer seg ned mot strømnettet, sier kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Børresen Abrante, i Eidsiva Energi til NRK.

Ifølge statskanalen var over 3000 av selskapets kunder i de to fylkene uten strøm sent tirsdag. Onsdag morgen er fortsatt 2000 uten strøm, skriver de.

1000 mennesker var strømløse også i Hadeland, men der er strømmen kommet tilbake.

Eidsiva har kalt inn ekstra mannskaper for å få strømmen på plass igjen, men det er uklart når kundene får strømmen tilbake.

Samtidig fortsetter strømproblemene for sørlendingene. Tirsdag var rundt 4000 sørlendinger strømløse, men natt til onsdag var antallet berørte kunder 561 ifølge Agder Energi.

Også her er det store mengder snø som har ført til at trær har falt over strømlinjene i området, og strømproblemene har pågått siden mandag forrige uke. På det meste var over 15.000 kunder strømløse samtidig.