Profilert samfunnstopp varetektsfengslet for fire nye uker

Samfunnstoppen var fra før av siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingsforhold, avhengighets- eller tillitsforhold.

Det er Nord-Troms tingrett som har bestemt at den siktede samfunnstoppen fra Troms blir fengslet for fire nye uker, med brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden. Grunnlaget for fengslingen er fare for bevisforspillelse.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer Ulf Hansen sier til NRK at de kommer til å anke fengslingen.

Utvidet siktelsen

Politiet i Tromsø opplyste på en pressekonferanse torsdag kveld at de har utvidet og endret siktelsen mot samfunnstoppen. Siktelsen gjelder nå også utnyttelse av mindreårig i en særlig sårbar livssituasjon.

– Politiet mener det er mistanke om at siktede har forsøkt å gjøre tilsvarende overfor andre personer som vi ikke ennå kjenner identitetene til, opplyste politiinspektør Elin Nordgård Strand.

– Nord-Troms tingrett finner imidlertid ikke at det er skjellig grunn til å mistenke at den siktede har begått overgrep mot flere personer. Dette tar politiet til etterretning, sa Strand.

Politiet i Tromsø gjør også undersøkelser for å se om det er grunnlag for å gjenåpne en tidligere straffesak fra 2015–2016. Der siktede ble etterforsket for lignende forhold. Denne saken ble henlagt etter bevisets stilling, men er ikke foreldet. Den gang ble mannen anmeldt av en mann i 30-årene. Saken dreide seg om at den profilerte mannen skal ha skaffet seg seksuell omgang med mannen i kraft av sin stilling.

Avhørt 15 vitner

Så langt har politiet avhørt rundt 15 vitner i saken.

– Vi har notert ned noen titalls ytterligere vitner. Videre fortsetter vi med gjennomgang av beslag av data, mobil, sosiale medier og så videre, opplyste Strand.

– Vi håper de som kjenner seg igjen i beskrivelsen tar kontakt med politiet, sa Strand.

Til NRK sier forsvareren at det er en bekymringsmelding fra Finnmark fra år 2000 som ligger bak kravet om videre fengsling, og som er grunnlaget for at politiet nå har utvidet siktelsen.

– Dette er løselige påstander og rykter, og derfor ikke grunn til å utvide siktelsen, sier Hansen, som begjærte klienten sluppet fri.

Lukkede dører

Fengslingsmøtet torsdag foregikk bak lukkede dører, men det var allerede kjent at politiet ville kreve at fengslingsperioden skulle forlenges med fire uker. Fengslingsgrunnlaget var fare for bevisforspillelse.

Tingretten fengslet den profilerte samfunnstoppen for én uke med brev- og besøkskontroll fra onsdag 5. januar. Politiet hadde bedt om to uker. Mannen nekter straffskyld, men gikk med på en ukes varetekt for at politiet skulle få anledning til å sikre det de ønsket av bevis.

Det er en bekymringsmelding fra Barne-, ungdoms- og familieetaten som er årsaken for at politiet ba om fire nye uker med varetektsfengsling, opplyser forsvarer Ulf E. Hansen til iTromsø.

Kripos koblet inn

Kripos er koblet inn i etterforskningen og bistår politiet, bekrefter de overfor VG.

– Vi har bedt om bistand fra Kripos. Vi venter på svar om hva vi får av bistand, opplyste politistasjonssjef Anita Hermandsen under pressekonferansen torsdag kveld.

Det som er kommet frem, er at politiet skal ha blitt varslet av en annen offentlig etat etter at en mann i 20-årene har fortalt om det han skal ha blitt utsatt for av samfunnstoppen.