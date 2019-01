Stormen er ferdig med Svalbard, men herjer fortsatt i Nord-Norge

Litt etter klokken 20 torsdag varslet Meteorologisk institutt at den verste vinden hadde passert Longyearbyen på Svalbard. Skole, barnehage og SFO skal dermed ha normal drift fra fredag, opplyser Longyearbyen lokalstyre torsdag kveld.

Over 100 personer ble evakuert i Longyearbyen på grunn av stormen og stor snøskredfare.

Innen klokken 8 torsdag morgen var 29 boliger tømt. 80 studenter flyttet ut fra hyblene sine allerede onsdag kveld, opplyser kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard. Husene ligger i lien under fjellet Sukkertoppen, mens hybelhuset ligger i Nybyen.

Hilde Røsvik, Svalbardposten / NTB scanpix

Fortsatt stor snøskredfare

I morgentimene torsdag var det stiv kuling i Longyearbyen, og vinden økte utover dagen. Hornsund på Svalbard hadde torsdag ettermiddag vindkast på opptil 45,2 meter i sekundet, ifølge Meteorologisk institutt.

Sysselmann Kjerstin Askholt ba på forhånd folk om å holde seg inne til været hadde passert, og det kan virke som beboerne lyttet til oppfordringen. Torsdag kveld var det ikke kommet meldinger om hendelser under uværet, ifølge Svalbardposten.

Det er imidlertid fortsatt stor snøskredfare, og evakueringen og ferdselsforbudet i deler av Nybyen og Lia opprettholdes. Det skal gjøres en ny vurdering lørdag.

Varselet er oppjustert

Mange steder i Nord-Norge er rammet av uværet som herjer. Torsdag kveld oppjusterte meteorologen varselet for fredag:

I Troms, Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda ventes en økning til nordvestlig liten storm med lokalt kraftige vindkast på 30–35 meter pr. sekund.

– Det er en storm med kraftige kast. Det er ikke uvanlig at vi har det, men nå blåser det over et stort område: fra Spitsbergen i nord til Nordland i sør, og med orkan på Spitsbergen, forteller vakthavende meteorolog Rune Skoglund til NRK.

Statens vegvesen / NTB scanpix

Isolerte bygder

Flere bygder og byer ble isolert av uværet. Også i Vardø er veier stengt.

– Vi oppfordrer til å passe på redskaper, ta det med ro og ligge på været til det gir seg. Så går det nok bra denne gangen også, sier ordfører i Vardø, Robert Jensen til NRK.

Uværet har herjet med trafikken. I Valnesfjorden i Nordland blåste en buss med flere skoleelever av veien.

Ingen ble skadet i hendelsen. I samme fylke, på Saltfjellet, kjørte et vogntog av veien. Det var svært sterk vind på stedet.

Rammer flytrafikken

Stormen påvirker også flytrafikken, og Widerøe har kansellert flere avganger. Også større fly har fått problemer i den sterke vinden.

Thomas Cooks fly fra Gran Canaria til Evenes måtte snu i luften, ifølge Harstad Tidende. Det skal være målt 54 m/s ved den ene enden av rullebanen. Flyet gikk til Trondheim i stedet.

Foreløpig er ingen flyplasser stengt som følge av uværet, men det kan fort endre seg, sier pressetalsmann i Avinor, Lasse Vangstein til NRK.

I Tromsø havn ligger rundt 150 båter ved kai, mange av dem har søkt nødhavn på grunn av uværet til havs.