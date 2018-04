Det er i tråd med Bane Nors anbefalinger, som Aftenposten omtalte tidligere i år.

Etter Stortingets tidsplan skulle InterCity mellom Oslo og Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss stå klare i 2024.

Bane Nor mente at planene er urealistiske og mener at ny InterCity til Fredrikstad først kan åpnes i 2027, til Hamar i 2026, til Tønsberg i 2025 og til Hønefoss tidligst i 2028.

Jernbanedirektoratet stiller seg nå bak tde fleste av anbefalingene om utsettelse som BaneNor kommer med.

Forslaget skal ut på høring før regjeringen skal ta en avgjørelse.

Aftenposten kommer tilbake med mer