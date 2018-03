Giftangrepet: Norge vil ikke straffe Russland nå

– Norge følger saken nøye og vurderer løpende aktuelle tiltak i lys av utviklingen. Vi har tett kontakt med britiske myndigheter, samt med allierte og europeiske samarbeidspartnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar til NTB.

USAs president Donald Trump vurderer å utvise en rekke russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia etter giftangrepet i Salisbury, ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med. En beslutning kan komme allerede mandag i en aksjon som er koordinert med flere EU-land.

Tsjekkia, Litauen, Danmark og Irland vurderer nemlig å utvise russiske diplomater for å straffe Moskva, melder nyhetsbyrået AFP.

De internasjonale reaksjonene kommer etter at den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegass i den britiske byen Salisbury 4. mars.

– Solidaritet

Saken ble et hovedtema på EU-toppmøtet før helgen. Da uttalte EU-president Donald Tusk at han forventet ytterligere skritt fra noen medlemsland mot Russland mandag.

– Fra norsk side slutter vi oss til den sterke støtten EUs stats- og regjeringssjefer ga til Storbritannia under møtet i Det europeiske råd torsdag. Erklæringen er et tydelig uttrykk for vår solidaritet i denne svært alvorlige saken, sier Søreide.

Hun legger til at den norske holdningen er formidlet direkte til britenes utenriksminister Boris Johnson.

– Norge har full tillit til den britiske etterforskningen og legger den britiske regjeringens vurderinger til grunn, sier Søreide.

Delikat

Konflikten mellom Storbritannia og Russland bringer Norge inn i vanskelig, men langt fra ukjent diplomatisk farvann.

På den ene siden må Norge, som NATO-land, vise solidaritet og støtte til en nær alliert, nemlig Storbritannia, i en vanskelig sak.

Men på den annen side vil norske myndigheter strekke seg langt for ikke å provosere Russland unødig. Norge samarbeider på mange områder godt med Russland, ikke minst i nordområdene, og har derfor stor interesse av et velfungerende, bilateralt forhold.

Det er derfor lite sannsynlig at Norge vil stille seg fremst i køen av EU-land som ønsker å straffe Russland, men snarere innta en mer forsiktig holdning slik EU-land som Finland, Tyskland og Italia ofte gjør.

Tar grep

En sentralt plassert EU-kilde varslet allerede fredag at flere medlemsland, men ikke alle, ventes å hjemkalle egne utsendinger til Russland eller utvise russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia.

Samtidig ble de russiske ambassadørene i Latvia, Litauen, Estland og Polen mandag kalt inn på teppet av landenes utenriksdepartementer, ifølge nyhetsbyråene Tass og RIA.

Storbritannia utviste i etterkant 23 russiske diplomater fra landet, og Moskva svarte med å utvise like mange britiske diplomater fra Russland.