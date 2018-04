Både NRK og TV 2 skriver at Ole Einar Bjørndalen kommer til å annonsere at karrieren er over når han møter til pressekonferanse klokken 11 hjemme i klubbhuset på Simostranda.

TV 2 skriver at kilder som står 44-åringen nær har fortalt at budskapet på pressekonferansen er at Bjørndalen nå legger skiene og børsa på hylla .

Bjørndalen har 13 OL-medaljer (8-4-1), 45 VM-medaljer (20-14-11) og 95 seirer i verdenscupen (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer.