To vektere knivstukket – skal ikke være livstruende skadet

Ifølge politiet skjedde knivstikkingen da en mann ble stoppet av vektere i forbindelse med et tyveri.

Ambulansepersonell behandler minst en vekter på stedet. Sunnmørsposten skriver at det er to vektere som er knivstukket.

– I forbindelse med et tyveri er en mann blitt stanset. Det vi vet, er at en eller to vektere er blitt knivstukket i forbindelse med denne hendelsen. Gjerningsmannen er en mann i 30-årene som vi har kontroll på, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Ved 18-tiden bekreftet politiet at to vektere ble skadet i hendelsen. Den ene har skader i en hånd, den andre i en fot. Begge vekterne er menn.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokken 17.30 tirsdag ettermiddag. Knivstikkingen fant sted ved Vinmonopolet i Syd-bygget på kjøpesenteret Moa i Ålesund kommune.

– Det var en del vitner på stedet. Vekterne blir behandlet av ambulansepersonell på stedet, sier Bratland.

– Skadeomfanget er opplyst til ikke være fare for liv og helse.