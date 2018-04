Regjeringen splittet om maktbruk i Syria

Venstres forsvarspolitiske talsmann Abid Raja sier til Klassekampen at spørsmålet om norsk deltakelse er en hypotetisk problemstilling, «som må vurderes konkret om og eventuelt når slik forespørsel kommer».

– Men, på generelt grunnlag, heller ikke Norge bør sitte stille og akseptere hva som skjer med uskyldige ofre, kvinner og småbarn i Syria. Brutaliteten må stanses, sier han.

Han understreker likevel at «en respons på bruk av kjemiske våpen i Syria bør komme fra en bred internasjonal koalisjon».

– Nei

Utenrikspolitisk talsperson for Frp, Christian Tybring-Gjedde, motsetter seg all form for eventuell norsk deltakelse i et vestlig Syria-angrep.

– Jeg er skeptisk til norsk deltakelse generelt i operasjoner i utlandet. Jeg ser ingen hensikt i at Norge skal involvere seg i Syria, sier han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa torsdag kveld til NTB at Norge ikke er blitt bedt om å delta i et eventuelt vestlig angrep på regjeringen i Syria.

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep på Syria som svar på det antatte giftangrepet i byen Douma.

– Så langt har ingen land oppfordret Norge til å delta i en slik militæraksjon, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

Trusler

Dermed er det ikke er en aktuell problemstilling at Norge skal være med på et eventuelt angrep på syriske regjeringsstyrker.

Heller ikke Tyskland ønsker å delta i en slik militæraksjon. Statsminister Angela Merkel sa torsdag at Tyskland ikke vil ta del i noe angrep, men at hun mener det er riktig å sende et signal om at bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt.

USA og Frankrike mener de har bevis for at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen i Douma, men dette avvises av Syrias regjering. Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte ned eventuelle vestlige raketter og angripe stedene hvor rakettene sendes av gårde mot Syria.